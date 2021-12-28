С нового года в России отменят бумажные больничные
С нового года в России отменят бумажные больничные
С 1 января 2022 года листы нетрудоспособности пациентам будут выписывать только в электронном виде.
Документ будет называться электронным листком нетрудоспособности (ЭЛН). Именно он будет служить основанием для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам. Больничный на бумажном носителе останется лишь для работников, сведения о которых представляют государственную тайну или в отношении которых реализуются меры государственной защиты.
Документ нового формата врачи будут подписывать электронной подписью и отправлять в Фонд социального страхования. Работодателям необходимо обеспечить приём и оплату электронного больничного, а также информировать своих сотрудников по всем вопросам их получения.
Всю информацию о больничном работающие смогут получить на портале Госуслуг. Также в личном кабинете получателя услуг Фонда социального страхования там будет размещена информация о датах и выплатах.