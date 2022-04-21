С нового учебного года во всех школах страны введут традицию подъёма флага и исполнения гимна

Встреча прошла в рамках первого Всероссийского школьного исторического форума «Сила – в правде!» в Подмосковье. Участники обсудили вопросы патриотического воспитания школьников и сохранения исторической правды.

«Мы делаем всё, чтобы историческая память сохранялась, чтобы школьники знали правду. Важно, чтобы история не искажалась, как это произошло на Украине. Вместе с учителями и советниками директоров мы ведём последовательную работу по историческому просвещению школьников, обсуждаем интересующие их темы. И самое главное, получаем живой отклик от них. В этом большая ваша заслуга», - сообщил Сергей Кравцов, министр просвещения РФ.

Министр обсудил с учителями всероссийские уроки по истории, обществознанию, которые с 26 февраля проходят в регионах. Он сообщил, что тематические уроки пройдут к Дню Победы. Эта работа продолжится и летом, и в следующем учебном году.

Учителя рассказали о работе по патриотическому воспитанию, которая проходит в их школах, в том числе и о подъёме флага и пении гимна. По словам главы Минпросвещения России, с 1 сентября эта традиция будет введена во всех школах страны.

Кроме того, участники встречи обсудили направления развития школьных музеев. «Нам надо смотреть шире и подумать о следующем этапе развития школьных музеев. Необходимо создавать новые экспозиции, интерактивные панели – что-то, что было бы интересно самим детям», – обратил внимание Сергей Кравцов.