С Новым годом! Поздравление Александра Пестрякова

Дорогие норильчане и гости нашего северного города, от всей души поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками и долгожданными зимними каникулами!

С этого года 31 декабря официально объявлено для всех выходным днём, за исключением тех, кто работает посменно, поэтому у многих появился дополнительный день, который можно провести в кругу семьи, и возможность как следует подготовиться к встрече Нового года. Верю, что наступающий 2022-й будет для всех нас удачным, ведь цифра 2 считается счастливой и олицетворяет гармонию. Да и сам символ будущего года Тигр, надеюсь, будет защищать нас от опасностей и невзгод.

Приятные праздничные хлопоты, предновогодняя суета, приготовление подарков для самых близких и родных – всё это каждый год создаёт неповторимую атмосферу любимого праздника и возвращает нас в детство, когда мы с замиранием сердца ждали чудес и волшебства в главную ночь в году. Друзья, я искренне желаю вам и вашим близким, чтобы всё, что вы загадаете под бой курантов, непременно сбылось, чтобы наступающий год принёс нам и нашим родным только добро и радость.

Здоровья всем, исполнения желаний, благополучия и отличных праздничных выходных! С Новым годом!

С уважением,

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска