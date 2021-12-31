С Новым годом! Поздравление Дмитрия Карасева

Дорогие норильчане!

Походит к концу 2021 год. Это был насыщенный яркими событиями период как для Норильска, так, надеюсь, и для каждого из вас.

Несмотря на особые условия жизни, в которые нас поставила пандемия, Норильску и норильчанам есть что вспомнить и чем гордиться. Именно в этом году был дан масштабный импульс развитию города на ближайшее десятилетие. Пожелания жителей легли в основу комплексного плана социально-экономического развития. Ответственная, сложная и разноплановая работа по преображению Норильска началась.

Подводя итоги уходящего года, мы смотрим в будущее и уже сегодня с уверенностью можем сказать, что ожидает город в перспективе.

До начала нового 2022 года остаётся совсем немного времени. Пусть эта предпраздничная пора подарит каждому норильчанину ощущение новогоднего чуда, знакомое всем нам с детства. Пусть желания, которые вы загадаете в главную ночь под бой курантов, обязательно сбудутся.

Желаю вам в наступающем году продолжать следовать своим мечтам, испытывать радость самим и дарить её всем, кто рядом, находиться в окружении любимых и любящих людей, надёжных друзей и коллег, с уверенностью смотреть в будущее.

С наступающим Новым годом, Норильск. С новым счастьем, дорогие земляки!

С уважением,

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска