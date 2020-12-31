Поздравление с наступающим Новым годом от Александра Усса

Уважаемые норильчане, дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Мы встречаем его с надеждой. Более мудрыми и уверенными в том, что вместе сможем преодолеть любые трудности. Каким бы сложным ни был пройденный путь, он подарил нам бесценный опыт. Мы многому научились и стали больше ценить друг друга. Убеждён, уроки 2020 года станут нашими союзниками в грядущих делах.

Норильск всегда играл особую роль в жизни Красноярского края, был его экономической опорой, примером самоотверженного труда. Проверяя на прочность характеры и судьбы, он воспитал сильных людей с огромным чувством ответственности перед настоящим и будущим. Эти качества помогают норильчанам выстоять в самые сложные времена. Ваша энергия, сплочённость, умение гордиться тем, что было создано предшественниками и современниками, делают Север по–человечески тёплым.

Я хочу, чтобы, собравшись за новогодним столом в кругу родных и близких, вы вспомнили не только об испытаниях и потерях уходящего года, но и о том, что удалось. Каждому в отдельности и всем вместе. Это необходимо, чтобы идти дальше. Чтобы открылось новое дыхание для решения важных задач. Они связаны с дальнейшим освоением Арктики, с комплексным подходом к развитию города, выросшего на вечной мерзлоте. Уверен, в новом году мы сможем продвинуться в преодолении многих социальных, инфраструктурных проблем.

Дорогие северяне! Я благодарю за труд каждого из вас — медиков, педагогов, горняков, металлургов, людей самых разных профессий, тех, кто стал участниками волонтёрского движения края, кто помогал своим землякам. Главная сила Норильска — это люди. Надёжные, основательные, знающие цену своим словам и поступкам.

Желаю городу тепла и перемен, которые сделают его более уютным и современным. Всем норильчанам — здоровья, счастья, благополучия и хорошей погоды. Пусть энергия добра, которая помогала выстоять в самое тяжёлое время, вернётся в каждый дом вместе с радостной надеждой, согреет каждую семью.

Александр Усс,

губернатор Красноярского края