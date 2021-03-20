С огоньком

Бумажный очаг

Пожалуй, самый простой способ добавить и уюта, и некоторого шика даже в самую маленькую квартиру — установить декоративный камин. Такой арт–объект места много не займёт, обойдётся в сущие копейки и станет ключевым элементом интерьера. Способов его создания, как и базовых материалов для изготовления, довольно много. Что же выбрать? Всё зависит от наличия нужных инструментов и планируемых затрат. Для начала рассмотрим самый простой и дешёвый способ — декоративный камин из картона. Знаю, звучит крайне не надёжно, но сейчас именно этот приём наиболее популярен среди любителей домашнего дизайна.

В пользу такого решения люди в первую очередь склоняются из–за его простоты и дешевизны. Всё что потребуется — несколько коробок из–под бытовой техники. Одна из них и станет основой будущего камина. Коробка должна быть достаточно объёмной и плоской. Например, для высокого напольного камина в стиле хай–тек подойдёт коробка из–под плазменного телевизора. Для классического и миниатюрного — допустим, упаковка из–под радиатора или масляного обогревателя.

Технология производства такого оригами–камина довольно проста. Коробка формирует тело изделия. Очерчиваем нужный размер очага, делаем вертикальный разрез в центре квадрата и два горизонтальных — сверху и снизу размеченной зоны. Получившиеся створки загибаем внутрь, формируя боковые стенки очага. Из дополнительных листов картона вырезаем верхнюю и нижнюю панели и просто склеиваем всё это — где–то обычным ПВА, а где–то малярным скотчем. Затем из нескольких дополнительных слоёв картона формируем будущий подиум–подставку под камин, чтобы он визуально казался выше. Склеиваем коробку с картонной подставкой. Обклеиваем полученную конструкцию слоями салфеток (можно неравномерно и неровно) либо листами обычной бумаги или даже газетами — это укрепит конструкцию и скроет места стыков и малярный скотч. Когда полученная заготовка высохнет, красим её в несколько слоёв влагостойкой быстросохнущей краской. Основа для камина готова!

Теперь необходимо придать заготовке лоска и реалистичности. Здесь можно использовать несколько вариантов. В качестве отбойника выступающей каминной полки проще всего использовать плинтус. Приклеивается он «вверх ногами» по окантовке верхней части коробки. Так как в данном случае из инструментов мы используем только канцелярский нож, линейку и кисточки, то и плинтус возьмём не деревянный, а пенопластовый. Теперь добавим изделию фактуры. Для этого нарезаем из того же картона «кирпичи» — прямоугольники с закруглёнными краями. Затем обклеиваем ими поверхность камина и снова красим в два слоя. Кстати, если в качестве краски вы выбрали, скажем, не белый, а красный цвет, то кирпичи можно покрасить отдельно, с разной степенью насыщенности цвета, ещё до приклеивания к поверхности. Это создаст эффект неоднородности кладки, что будет смотреться более натурально.

Украсить такой бумажный камин можно парой поленьев и подсветкой в виде гирлянды. Плюсы такого изделия — скорость и простота изготовления, а также невероятная дешевизна. Недостатки — размер и форма жёстко ограничены форматом коробки, использованной в качестве основы, да и о живучести изделия, думаю, можно не говорить. Впрочем, это отличный вариант, если требуется организовать романтический вечер у камина для девушки или супруги. Тем более что управиться с его созданием можно даже за день (если краска будет быстросохнущей).

Серьёзный подход

Если вы хотите более долговечное изделие, то пришло время засучить рукава и, отложив в сторону канцелярский нож, взяться за настоящие инструменты. Для начала определимся с основой. Вариантов несколько. Корпус может быть как деревянным, так и изготовленным из металлических профилей и гипсокартона, в зависимости от того, что есть под рукой. Если после обшивки стен остались лишние гипсовые панели, лучше использовать их, если же нет, то на балконе наверняка завалялись пара подходящих деревянных брусков и листов фанеры. В крайнем случае в целях экономии можно подобрать расходники, просто прогулявшись по городу. Подойдут даже стенки от выброшенного кем–то старого шкафа. Ведь всё равно каркас будет впоследствии надёжно задрапирован.

В обоих случаях сначала собираем корпус изделия по задуманным чертежам. Поэтому необходимо с самого начала чётко определить не только высоту камина, но и его толщину (с учётом верхней обшивки панелями), а также глубину самого очага, в зависимости от дальнейших планов по декорированию внутреннего пространства.

Если каркас будет деревянным, то вместо гвоздей лучше использовать тонкие калёные шурупы, это уменьшит вероятность того, что балки треснут при сборке. Затем обшиваем полученный скелет панелями, нарезанными по размеру. Не забудьте дать припуск с учётом толщины боковых обшивочных пластин. Иначе изделие будет смотреться неоднородно, с множеством лишних углов, что сведёт на нет всю вашу работу. Либо придётся переделывать часть конструкции. Если вы планируете установить в очаге подсветку, то ещё до момента финальной обшивки стоит предусмотреть вариант выведения электрики.

Когда каркас собран, настало время подумать и о внешнем виде. Стиль готового камина зависит от фантазии автора. Это может быть и хай–тек, и барокко, и суровая классика. У каждого варианта свои достоинства, и выбор во многом зависит от базового интерьера, в который вы планируете вписать камин.

На заметку

Суровый камень

Обшивка декоративным камнем наиболее интересна, но, сразу оговорюсь, подходит далеко не к каждому стилю, так что следует хорошо подумать, насколько удачно такой камин впишется именно в ваш интерьер. Итак, если ваш выбор — камень, то планировать размеры камина стоит обязательно с учётом будущей обшивки, чтобы избежать проблем на стадии декорирования. Лучше сразу предусмотреть, где и какого размера камни будут уложены, иначе их придётся либо резать, что довольно сложно, либо располагать с большими зазорами, что подпортит внешний вид. Декоративный камень или кирпич обычно крепятся на специальный клей, однако не забудьте оставить зазоры между элементами кладки. В этом помогут специальные пластиковые фиксаторы, которые применяются при укладке плитки, тогда расстояние между камнем будет примерно одинаковым. Когда клей хорошо схватится, пространство между камнями стоит замазать обычным цементом. Для этого лучше использовать специальный строительный дозатор, схожий с теми, которые используют в работе кондитеры. В принципе, можно использовать и кондитерский мешок, только консистенция цемента в этом случае должна быть гуще. Тогда даже сами линии будут смотреться невероятно натурально, словно часть смеси выдавило при укладке одного камня на другой. Кроме абсолютной натуральности, такая обшивка даст и определенную огнеупорность. Нет, конечно, разводить огонь в таком камине вы не сможете, а вот без всякой опаски поставить туда 5–6 крупных свечей и зажечь — легко. Только не забудьте отделать и внутреннюю стенку тем же материалом, да и сам очаг смастерить достаточно глубоким, чтобы огонь не касался стенок, камень всё же декоративный — может треснуть.

Самоклейка и пластиковые панели

Более простой вариант — обшить корпус пластиковыми панелями нужного цвета или обклеить самоклеющейся плёнкой. Не стоит переживать, что в результате камин будет смотреться слишком дешёво. Во–первых, такие материалы предполагают большой выбор цветовой гаммы и фактуры. Лучше всего, на мой взгляд, для камина подойдёт «мрамор» или «малахит». А во–вторых, для улучшения визуального эффекта всегда можно использовать фурнитуру — декоративные элементы, которые могут быть выполнены как из реального гипса, так и из пластика. При необходимости их можно окрасить в нужный цвет и наклеить. Довольно простой и надёжный способ придать изделию достойный вид. Можно использовать и комбинацию самоклейка + металл. В данном случае выбирается нейтральный тон плёнки — скажем, белый мрамор с лёгкими прожилками, а сверху располагаются крупные листы тонкой пластины, например меди. Получается весьма стильный хай–тек. Хороший вариант — подобрать вариант будущего изделия в интернете и уже с ориентацией на него планировать размер и форму камина.

Каминный портал

Важную роль в общем восприятии собранного своими руками камина играет и оформление так называемого каминного портала — самого очага. Вариантов несколько. Самый простой — уже упомянутые мной брёвна и светодиодная гирлянда. Также можно установить специальную каминную лампу. Стоит поиграть и с оформлением задней стенки очага. Вместо покраски её, скажем, в чёрный цвет можно поместить зеркало в глубине, можно даже нарисовать на его поверхности языки пламени. В результате отражённый свет от гирлянды будет усиливать визуальный эффект.

При желании можно обзавестись и каминной решёткой. Самый подходящий материал — металл. Такую можно заказать у любого сварщика из ЖЭКа либо спаять самому из тонкой проволоки. Вариант проще — сделать из дерева и покрасить под металл.

Впрочем, если на идею с камином вам не жалко потратить лишние 15 тысяч, то качественный каминный портал можно купить. Полноценный же декоративный электрокамин обойдётся тысяч в 60–80. А так вы и существенно сэкономите, и получите в итоге довольно добротный вариант. Однако планировать габариты самого камина в этом случае придётся, исходя из размеров портала, что не всегда удобно.