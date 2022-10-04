С первого дня мобилизации в городе идёт активная работа по оказанию различных видов помощи призывникам и их семьям

Как рассказал заместитель главы города Норильска по земельно-имущественным отношениям и развитию предпринимательства Дмитрий Бусов, со стороны мэрии предпринимается целый комплекс мер:

«Главой Норильска было принято решение выделить из резервного фонда средства на комплектование наборов первой необходимости, которые будут переданы каждому норильчанину, находящемуся в учебном центре Омска. В комплект входят теплые вещи, термобельё, средства гигиены, различные медикаменты, перевязочные средства и жгуты, мультитулы. Дополнительно были закуплены рюкзаки, фонарики, коврики и прочее. Сформировано необходимое количество армейских сухпайков. Закуплены и будут переданы на группы рации, портативные зарядки и квадрокоптеры. На совещании Дмитрий Карасев поручил дополнительно приобрести и передать норильчанам спальные мешки».

Что касается финансовой составляющей, призывники вправе рассчитывать сразу на два вида социальных выплат. Главный специалист отдела нормативно-правовой и организационной работы МКУ «Управление социальной политики» Ирина Сендецкая пояснила:

«В мобилизационном пункте сейчас ведётся приём заявлений на выплату за счёт краевого бюджета, которая составляет 100 тысяч рублей, а также будет осуществляться выплата за счёт местного бюджета. Когда призывники с повестками приходят оформляться в ГЦК впервые, они пишут заявление на краевую выплату. Когда же прибывают в пункт для отправки, оформляют документ на муниципальную выплату также на 100 тысяч рублей».

Кроме того, по словам Ирины Сендецкой, семьи мобилизованных граждан могут самостоятельно обратиться в управление социальной политики (Ленинский проспект, 26) и получить полную консультацию по мерам поддержки для родственников норильчан, участвующих в специальной военной операции. Узнать дополнительную информацию можно также по номеру 43-71-95 и через круглосуточную горячую линию по телефону 8 913 169 93 77.

Не осталась в стороне и активная общественность. По просьбе горожан благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» организовал сбор вещей первой необходимости для мобилизованных и призвал к содействию Молодёжный центр Норильска, включающий в себя три филиала.

«К нам обратился руководитель фонда и было принято решение поддержать акцию. В результате в кратчайшие сроки в Норильске, Талнахе и Кайеркане заработали пункты приёма гуманитарной помощи. Норильчане приносили тёплую одежду, медикаменты, термобельё, носки, шапки, берцы, походные принадлежности, средства гигиены и многое другое», - рассказала директор Молодёжного центра Гульнара Элмурзаева.

Волонтёры формируют принесённое в коробки, помеченные маркировкой «С любовью от норильчан».

Председатель благотворительного фонда социальных программ Наталья Солодовник отметила, что жители Норильска всегда отличались самыми лучшими душевными качествами, если дело касается помощи ближним, но в данный момент горожане в самой высшей степени ощущают себя одной большой семьёй:

«Всех объединяет огромное желание внести свою лепту и поддержать наших ребят, быть причастными к одному большому делу. Ведь Норильск своих не бросает. В пункты сбора поступает очень много новых и качественных вещей как от обычных граждан, так и от целых организаций. Я хочу отметить, что эта дополнительная мера стала для горожан возможностью стать причастными к общему делу. Безусловно, мобилизованные получают всю необходимую помощь от государства, края и города, но каждый из нас хочет протянуть свою руку помощи».

На сегодняшний день уже собрано более 50 коробок. Первая партия гуманитарного груза была отправлена в учебную часть Омска второго октября. Вторая отправка намечена на четвертое октября.