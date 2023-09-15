С праздником, газовики-герои!

С праздником сотрудников «Норильсктрансгаза» поздравило руководство компании.

— Уважаемые коллеги, я искренне признателен за ваш труд! Вы обеспечиваете надёжную, бесперебойную транспортировку газа, газового конденсата, метанола. Вы непрерывно обрабатываете, принимаете, храните, раздаёте материально-технические ресурсы, горюче-смазочные материалы, строите снежно-ледовые дороги и обслуживаете их, тем самым создаёте транспортную инфраструктуру для комфортного перемещения грузов, техники, персонала предприятий газового комплекса. Вы обеспечиваете теплом и электроэнергией, работаете во благо «Норильсктрансгаза», предприятий газового комплекса, «Норникеля» и всей страны. Спасибо за ваш нелёгкий труд! Крепкого вам здоровья, мирного неба над головой! С праздником! — обратился к газовикам Марк Шилыковский, генеральный директор общества.

Слова благодарности и поздравления прозвучали и от Сергея Соколова, заместителя генерального директора по производству – главного инженера АО «Норильсктрансгаз»:

— Условия Крайнего Севера таковы, что основным источником топлива здесь является природный газ, транспортировку которого обеспечиваете вы, и от вашей качественно выполненной работы зависит благополучие Норильска и производственных переделов Заполярного филиала «Норникеля». Хочется пожелать безаварийной работы, крепкого здоровья и всех благ. Спасибо за ваш вклад в общее дело!

Поздравляя коллег, Александр Гусев, заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению «Норильсктрансгаза», начал с небольшой предыстории:

— На одном из выездных совещаний, где находилась делегация от предприятия газовой отрасли, к присутствующим обратились: «Здравствуйте, газовики-герои!» И это неслучайно. Ведь труд газовика – это ежедневная, самоотверженная работа в режиме 24/7. Каждый специалист должен знать чуточку больше, уметь чуточку лучше. Поэтому в этот праздник я хочу вам пожелать, в первую очередь, соответствовать званию «газовик-герой», а также здоровья, успехов и всего самого доброго. С праздником, газовики-герои!

Денис Молодкин, заместитель генерального директора по общим вопросам «Норильсктрансгаза», также поздравил газовиков:

— Уважаемые коллеги, поздравляю всех с Днём работников нефтяной и газовой промышленности! Искренне желаю здоровья вам и вашим близким, неиссякаемой энергии и сил, процветания и удачи. С праздником!

Пожелала мира и добра коллегам и их семьям также Наталья Рагоза, заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике – начальник управления АО «Норильсктрансгаз»:

— Коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником! Искренне желаю профессиональных высот, успехов, благополучия, крепкого здоровья и мирного неба всем нам над головой!

С профессиональным праздником газовиков поздравили также артисты Городского центра культуры и норильского ансамбля народного танца «Оганер». Завершились мероприятия праздничными фуршетами.