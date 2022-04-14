С прошлого года для жителей края доступны новые меры социальной поддержки на основании социального контракта

Одно из направлений поддержки - помощь в поиске работы. В этом случае гражданам положено пособие в размере 21 515 рублей, в случае если обращение было в этом году. Пособие выплачивается в течение одного месяца с даты заключения социального контракта и в течение трех месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства.

Кроме того, гражданам могут быть выплачены дополнительные средства на обучение. Но только в том случае, если Центр занятости не может обеспечить прохождение профессионального обучения или дополнительного профессионального образования.

Гражданам положена выплата:

- в размере стоимости курса обучения, но не более 30 000 рублей;

- 10 757,5 рубля (при обращении в 2022 году) ежемесячно, в период прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, но не более 3 месяцев.

Работодателю дополнительно (если данное обязательство установлено социальным контрактом) может быть предусмотрено возмещение фактически понесённых расходов на прохождение гражданином стажировки, продолжительностью не более трёх месяцев, в размере не более одного минимального размера оплаты труда за один месяц с учётом размера страховых взносов, подлежащих уплате в государственные внебюджетные фонды.

Социальный контракт по поиску работы заключается на срок не более девяти месяцев. В приоритетном порядке социальная государственная помощь оказывается гражданам, у которых есть семьи с детьми.

Получатель ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчётным, представляет в уполномоченное учреждение отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных социальным контрактом.

Более подробно о предоставлении государственной помощи можно узнать в клиентской службе территориального отделения краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения» по г. Норильску по адресу: г. Норильск, ул. Советская, д. 14, (приём граждан осуществляется по предварительной записи по телефонам 46-14-41, 46-19-82 или на официальном сайте министерства социальной политики Красноярского края), телефоны для справок: 46-14-27, 46-07-00, 46-14-33.