МАУ ИЦ «Норильские новости»

С рабочим визитом в Норильск приехал председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Красноярскому краю

С рабочим визитом в Норильск приехал председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Красноярскому краю

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С рабочим визитом в Норильск приехал председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Красноярскому краю

Валерий Васильев посетил Отдел МВД России по Норильску, где провёл заседание Общественного совета.

С рабочим визитом в Норильск приехал председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Красноярскому краю

На заседании были подведены итоги прошедшего года, обсудили проблемные моменты, а также наметили планы на 2021 год. На мероприятии присутствовали и норильские активисты, с которыми Валерий Васильев обсудил возможности проведения информационно-пропагандистских социальных кампаний, акций и мероприятий по профилактике подростковой преступности и патриотическому воспитанию.

«Целью нашей встречи стало обозначение принципиального подхода в деятельности общественных советов. Мне было важно получить обратную связь при обсуждении предложений по улучшению работы, вопросов взаимодействия с органом внутренних дел в рамках приобщения общественников города не только к профилактике преступлений и правонарушений, но и их вовлечения в процесс достойного воспитания подрастающего поколения», — отметил Валерий Васильев.

В заключение Мурад Вагабов, заместитель начальника Отдела МВД России по Норильску, который также участвовал в заседании, выразил благодарность всем присутствующим за непрерывный общественный контроль, даже в условиях пандемии.

8 февраля в 18:00 960
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