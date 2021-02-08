С рабочим визитом в Норильск приехал председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Красноярскому краю

На заседании были подведены итоги прошедшего года, обсудили проблемные моменты, а также наметили планы на 2021 год. На мероприятии присутствовали и норильские активисты, с которыми Валерий Васильев обсудил возможности проведения информационно-пропагандистских социальных кампаний, акций и мероприятий по профилактике подростковой преступности и патриотическому воспитанию.

«Целью нашей встречи стало обозначение принципиального подхода в деятельности общественных советов. Мне было важно получить обратную связь при обсуждении предложений по улучшению работы, вопросов взаимодействия с органом внутренних дел в рамках приобщения общественников города не только к профилактике преступлений и правонарушений, но и их вовлечения в процесс достойного воспитания подрастающего поколения», — отметил Валерий Васильев.

В заключение Мурад Вагабов, заместитель начальника Отдела МВД России по Норильску, который также участвовал в заседании, выразил благодарность всем присутствующим за непрерывный общественный контроль, даже в условиях пандемии.