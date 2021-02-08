С рабочим визитом в Норильск приехал председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Красноярскому краю
С рабочим визитом в Норильск приехал председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Красноярскому краю
Валерий Васильев посетил Отдел МВД России по Норильску, где провёл заседание Общественного совета.
На заседании были подведены итоги прошедшего года, обсудили проблемные моменты, а также наметили планы на 2021 год. На мероприятии присутствовали и норильские активисты, с которыми Валерий Васильев обсудил возможности проведения информационно-пропагандистских социальных кампаний, акций и мероприятий по профилактике подростковой преступности и патриотическому воспитанию.
«Целью нашей встречи стало обозначение принципиального подхода в деятельности общественных советов. Мне было важно получить обратную связь при обсуждении предложений по улучшению работы, вопросов взаимодействия с органом внутренних дел в рамках приобщения общественников города не только к профилактике преступлений и правонарушений, но и их вовлечения в процесс достойного воспитания подрастающего поколения», — отметил Валерий Васильев.
В заключение Мурад Вагабов, заместитель начальника Отдела МВД России по Норильску, который также участвовал в заседании, выразил благодарность всем присутствующим за непрерывный общественный контроль, даже в условиях пандемии.