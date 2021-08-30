С сегодняшнего дня изменился график работы мобильных прививочных пунктов

С 30 августа прививочный пункт в «Арене» работает по понедельникам с 13.00 до 16.00, в субботу и воскресенье - с 11.00 до 15.00. В МФЦ - со вторника по пятницу с 13.00 до 16.00.

Во всех пунктах вакцинации Большого Норильска на выбор есть четыре препарата – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт».

Всего в Норильске на данный момент вакцинировались 47 тысяч человек. Ежедневно прививку ставят в среднем 350 норильчан.

Напомним, что через шесть месяцев после первой вакцинации или перенесённого заболевания гражданам следует ревакцинироваться. Сделать это можно во всех прививочных пунктах Норильска.

В поликлиниках Центрального района:

- ул. Талнахская, 76, телефоны: 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22;

- Солнечный пр-д, 7а, телефоны: 8-908-033-72-54, 46-57-44.

В мобильных пунктах:

- СРК «Арена», второй этаж;

- Многофункциональный центр.

В Талнахе:

ул. Маслова, 5, 7, телефоны: 400-600, 37-50-77.

В Кайеркане:

ул. Надеждинская, 11, телефоны: 31-50-77, 36-07-84.

Напомним, что для жителей Красноярского края работает горячая линия - 122, куда можно сообщить о проблемах, связанных с оказанием помощи больным коронавирусом или с вакцинацией, а теперь и повторной вакцинацией.