С сегодняшнего дня изменился график работы мобильных прививочных пунктов
С сегодняшнего дня изменился график работы мобильных прививочных пунктов
Напомним, что в Центральном районе действуют два мобильных прививочных пункта - в СРК «Арена» и Многофункциональном центре (МФЦ).
С 30 августа прививочный пункт в «Арене» работает по понедельникам с 13.00 до 16.00, в субботу и воскресенье - с 11.00 до 15.00. В МФЦ - со вторника по пятницу с 13.00 до 16.00.
Во всех пунктах вакцинации Большого Норильска на выбор есть четыре препарата – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт».
Всего в Норильске на данный момент вакцинировались 47 тысяч человек. Ежедневно прививку ставят в среднем 350 норильчан.
Напомним, что через шесть месяцев после первой вакцинации или перенесённого заболевания гражданам следует ревакцинироваться. Сделать это можно во всех прививочных пунктах Норильска.
В поликлиниках Центрального района:
- ул. Талнахская, 76, телефоны: 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22;
- Солнечный пр-д, 7а, телефоны: 8-908-033-72-54, 46-57-44.
В мобильных пунктах:
- СРК «Арена», второй этаж;
- Многофункциональный центр.
В Талнахе:
ул. Маслова, 5, 7, телефоны: 400-600, 37-50-77.
В Кайеркане:
ул. Надеждинская, 11, телефоны: 31-50-77, 36-07-84.
Напомним, что для жителей Красноярского края работает горячая линия - 122, куда можно сообщить о проблемах, связанных с оказанием помощи больным коронавирусом или с вакцинацией, а теперь и повторной вакцинацией.