МАУ ИЦ «Норильские новости»

С сегодняшнего дня ужесточились правила возвращения в Россию из-за границы

С сегодняшнего дня ужесточились правила возвращения в Россию из-за границы

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С сегодняшнего дня ужесточились правила возвращения в Россию из-за границы

Об этом на своем портале сообщил Роспотребнадзор.

С сегодняшнего дня ужесточились правила возвращения в Россию из-за границы

Теперь до возвращения домой россиянам необходимо заполнить специальную анкету на портале госуслуг, а также в течение трёх дней по прибытии сдать ПЦР-тест на COVID-19 и загрузить результат на тот же портал. Ранее данное правило распространялось только на путешественников, которые возвращаются в Россию самолётом, теперь же оно касается всех видов транспорта.

В Роспотребнадзоре отмечают, что до получения результатов теста нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

Фото из открытых источников
15 апреля в 17:11 290
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