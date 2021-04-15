С сегодняшнего дня ужесточились правила возвращения в Россию из-за границы

Теперь до возвращения домой россиянам необходимо заполнить специальную анкету на портале госуслуг, а также в течение трёх дней по прибытии сдать ПЦР-тест на COVID-19 и загрузить результат на тот же портал. Ранее данное правило распространялось только на путешественников, которые возвращаются в Россию самолётом, теперь же оно касается всех видов транспорта.

В Роспотребнадзоре отмечают, что до получения результатов теста нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.