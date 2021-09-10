С сегодняшнего дня в Красноярском крае снимают часть антиковидных ограничений

Свою работу возобновляют детские развлекательные центры и комнаты в торговых центрах, аттракционы, расположенные как на открытом воздухе, так и в помещениях, а также аквапарки. Однако сохраняются ограничения по загруженности объектов - не более 50% от единовременной пропускной способности объекта.

Несмотря на снятие ограничений, жителей региона призывают не расслабляться и соблюдать все превентивные меры: масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция рук. Ну, и конечно, сделать прививку от коронавируса, вакцинация в регионе активно продолжается.

Напомним, что в Норильске действуют семь прививочных пунктов.

В поликлиниках Центрального района:

- ул. Талнахская, 76, телефоны: 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22;

- Солнечный пр-д, 7а, телефоны: 8-908-033-72-54, 46-57-44.

В мобильных пунктах:

- СРК «Арена», второй этаж (понедельник - с 13.00 до 16.00, суббота и воскресенье - с 11.00 до 15.00);

- многофункциональный центр (со вторника по пятницу - с 13.00 до 16.00).

В Талнахе:

- ул. Маслова, 5, 7, телефоны: 400-600, 37-50-77.

В Кайеркане:

- ул. Надеждинская, 11, телефоны: 31-50-77, 36-07-84.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и прививочный сертификат (при наличии).