С сегодняшнего дня в нашем регионе действуют новые коронавирусные ограничения

Как сообщалось ранее, теперь подтверждение о прохождении вакцинации или перенесённой болезни потребуются не только в торговых центрах и на стадионах, но и при входе в кафе и рестораны; музеи и выставки; библиотеки; салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, спа-салоны; конгрессные мероприятия; базы и дом отдыха, пансионаты, гостиницы, хостелы; бассейны, фитнес-центры, фитнес-залы и спортивные залы. Последние также получили ограничения по числу одновременно занимающихся людей.

Предъявлять можно как QR-код, так и бумажный сертификат о вакцинации или о перенесённом не более полугода назад заболевании. Одновременно необходимо иметь при себе удостоверение личности: паспорт или водительские права. Люди, получившие официальный медотвод от вакцинации, не могут посещать перечисленные места, даже имея отрицательный результат ПЦР-теста.

Напомним, ужесточения антиковидных мер потребовал Роспотребнадзор. Такая ситуация будет сохраняться до улучшения эпидемиологической ситуации, которая в нашем регионе пока остаётся сложной: за последние сутки зарегистрировано 722 случая заболевания, сообщили в краевом Роспотребнадзоре.