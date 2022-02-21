С сегодняшнего дня в России начнут выдавать ковид-сертификаты по результату теста на антитела

Согласно нововведениям, в сертификате будет отображаться информация о завершении вакцинации против коронавируса, факте перенесённого заболевания либо о результате теста на антитела. Со дня подачи заявления сертификат будет формироваться в течение трёх дней на основании результата теста. Сделать тест можно в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертификата составит шесть месяцев с даты получения результатов теста.

В Минздраве отметили, что повторный выпуск сертификата на основании положительного результата теста на антитела не предусмотрен. Также в ведомстве пояснили: если коронавирус у пациента был подтверждён методом ПЦР-тестирования, но в больницу он не обращался, то после получения положительного результата на антитела ему могут помочь оформить сертификат, срок которого составит один год.

В Норильске тем временем продолжается прививочная кампания против коронавируса. Вакцинироваться горожане могут во вневрачебном пункте по адресу: Ленинский пр., 16. Пункт работает ежедневно: в будние дни — с 08.00 до 20.00, в выходные — с 10.00 до 17.00. Второй пункт вакцинации располагается на ул. Кирова, 19, режим работы: понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00, суббота, воскресенье: с 10.00 до 17.00. Приём проводится по телефонной записи (номера телефонов указаны на сайте поликлиники № 1) и по записи на портале «Госуслуги». Но и пришедшим без неё в вакцинации тоже не откажут.