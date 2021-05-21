С сегодняшнего дня в силу вступили упрощённые правила получения налогового вычета в связи с покупкой жилья

Теперь для получения вычета достаточно завести личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Предоставлять налоговую декларацию и подтверждающие документы отдельно не нужно. Всю необходимую информацию ФНС будет получать напрямую от банков. Перечень банковских организаций, которые будут участвовать в этом процессе добровольно, будет актуализироваться в специальном разделе на сайте налоговой службы. Также в связи с этим изменится и срок получения вычета - с четырёх до полутора месяцев.

Однако коснутся нововведения не всех. Оформить вычет по упрощённым правилам смогут только те, кто получил на него право после 1 января 2020 года. Право на вычет при приобретении квартиры или комнаты в строящемся доме будет возникать с даты оформления акта приёма-передачи объекта долевого строительства. Обратиться за получением вычета налогоплательщик сможет после госрегистрации прав на жилое помещение.