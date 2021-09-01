С сегодняшнего дня вступают в силу новые правила рыболовства

Теперь на участках, где ранее можно было рыбачить сетями, подобный способ ловли рыбы запрещён. Связано это с тем, что данные участки перешли в разряд территорий общего пользования.

В то же время на севере края выделяется 76 участков, где разрешён вылов рыбы сетями. 32 из них располагаются в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе. Получить более подробную информацию о выделенных участках можно на сайте Енисейского территориального управления Росрыболовства.

Кроме того, установлена суточная норма добычи рыбы на человека - не более 10 кг.

Напомним, что с января 2020 года действуют правила учёта сетных орудий вылова, ведения их реестра, а также обязательной поштучной маркировки сетей. В связи с этим гражданам необходимо предоставить в Енисейское территориальное управление Росрыболовства заявление о внесении сведений в реестр, составленное в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа. Более подробно с информацией можно ознакомиться по ссылке.