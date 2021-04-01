С сегодняшнего дня выплата на детей от трёх до семи лет будет предоставляться по новым правилам

Для разных семей эта сумма может составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на детей. В Норильске его размер составляет 20 447 рублей.

В случае, если размер среднедушевого дохода семьи вместе с выплатой в размере 50% остаётся ниже прожиточного минимума, пособие назначается в размере 75%. Если и эта доплата не помогает достигнуть необходимой отметки, сумма выплаты увеличивается до 100%.

Перерасчёт размера ежемесячного пособия будет осуществлён с 1 января текущего года. Приём заявлений начинается с 1 апреля.