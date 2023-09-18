Организатор инициативной добровольческой группы — Елена Килевая. Женщина переехала в Норильск в ноябре 2022 года из Саранска, где занималась сбором гуманитарной помощи и изготовлением защитной экипировки для бойцов СВО. И в Заполярье Елена собрала вокруг себя неравнодушных людей: вместе они открыли мастерскую, где льют окопные свечи, плетут маскировочные сети, халаты, костюмы и нашлемники. Помещение с разрешения местной епархии предоставил настоятель талнахского храма иеромонах Герман.

Нити судьбы

– Батюшка благословил на полезное дело — и мы с мужем занялись литьём окопных свечей. Потом мне удалось привлечь единомышленников, и мы взялись за изготовление маскировочной экипировки. Рыбаки из Мурманска пожертвовали сети для основы. Огромное спасибо им за это! Для наполнения использовали подходящие по цвету ткани. Добровольцы из школ, садиков и других организаций помогали распарывать материалы. Мы привлекали всех, кого могли. Прихожане храма звали на помощь своих друзей и близких. Потом самые активные и отзывчивые горожане стали приносить и другую гуманитарную помощь, — рассказала Елена Николаевна.

По словам основателя добровольческой группы, сбор ведётся постоянно. Желающие передать гумпомощь могут обратиться в храм Святой Варвары. Также у активистов есть Telegram–канал «С теплом из Норильска», где есть вся информация о ведущихся сборах.

– В этот раз мы отправляем нашим бойцам маскировочные изделия: сети, костюмы, нашлемники. Их ребята особенно ждут! Тёплые жилетки–безрукавки, вязаные носки, варежки, перчатки, созданные руками добровольцев. Технические перчатки, медикаменты, влажные салфетки и сладости от активистов. Вес груза примерно 300 килограммов. Епископ Норильский и Туруханский Агафангел освятил и благословил посылку в дорогу. Теперь точно всё получится! — уверена Елена Килевая.

Елена Николаевна представила нам волонтёра Татьяну, специалиста по созданию маскировочных изделий. По словам скромной мастерицы, на изготовление одного комплекта из куртки и брюк требуется примерно две недели, если посвящать этому каждый вечер.

– До этого я никогда не создавала такую экипировку. Елена Николаевна познакомила меня с саранскими волонтёрами, которые на тот момент уже наладили плетение маскировочных сетей. Я училась заочно — по видеосвязи в мессенджерах. Освоила ремесло, теперь учу всех желающих. Каждому изделию — маскхалату или костюму — мы даём название, которое волонтёры выбирают путём голосования. Мой первый маскировочный халат назвали Никитой Кожемякой. Так и заложили традицию давать имена халатам в честь богатырей, мифических героев и великих полководцев, — поделилась Татьяна.

Как рассказала Елена Килевая, сейчас волонтёры из других районов активно перенимают опыт создания маскировочных изделий. Скоро мастерская по плетению сетей и костюмов откроется в храме на улице Мира.

– Помогают нам и учащиеся воскресной школы — плетут сети и льют окопные свечи. Эту работу курирует отец Герман. В епархии работает швейная мастерская, где создают тактическую одежду и снаряжение. А ещё к нам присоединяются очень много женщин, у которых мужья, сыновья или братья отправились на СВО в качестве мобилизованных или добровольцев. Это помогает им чувствовать себя причастными к общему делу и справляться с тревогой за родных и близких, — отметила собеседница.

Вместе с вещами к бойцам отправляются стихи волонтёров. С разрешения автора публикуем один из них: «Нет возраста у войны! Перед пулями все равны. Может, мать я тебе, может, дочь. Как хочу я вам всем помочь! Чтобы каждый уверен был: за плечами надёжный тыл! Я носки свяжу — ты согрет. Я свечу залью — грей обед. Сеть сплету, чтобы враг не нашёл. И письмо напишу, чтоб уверенно к цели шёл! И на каждый узел сети, как молитву шепчу: «Живи!» Нет возраста у войны. Перед пулями все равны. Ты и муж, ты и сын, ты и брат. Возвращайся живым, солдат!»

Все делаем одно дело

Собранный в храме ценный груз для транспортировки принимал мобилизованный норильчанин Евгений с позывным Турист. Сейчас боец находится в родном городе на реабилитации после полученных ранений, проводит время с семьёй и выполняет просьбы сослуживцев.

– В моём подразделении в основном мобилизованные из Сибири, также много норильчан. Сейчас стараюсь помочь землякам — передать нужные документы, вещи, телефоны. И конечно, забрать и доставить до места назначения всё, что подготовили для нас добровольцы. Маскировочные изделия нам очень нужны, их создание — огромный труд! От себя и сослуживцев благодарю замечательных трудолюбивых женщин, которые вносят свой вклад в нашу победу, — рассказал Евгений.

Турист в обычной жизни трудится в шахте «Ангидрит», вместе с супругой воспитывает двоих сыновей.

– Это первый приезд в Норильск с осени 2022 года, когда меня мобилизовали. Прилетел на 15 суток. Очень рад, что смог отвести младшего сына в первый класс. Я дал ему обещание перед отъездом и сдержал слово! А скоро снова вернусь в строй. Кто–то из моих сослуживцев лечится в госпитале, кто–то, как и я, на реабилитации после полученных ранений. На запорожском направлении сейчас непростая обстановка, поэтому нужно задействовать все силы. Мы постоянно находимся на передней линии, поэтому важна каждая боевая единица. Нужно, чтобы 95% личного состава пребывало в строю. В обратный путь везу ценный гуманитарный груз. На приёме у главы Норильска Дмитрия Карасева заручился поддержкой по вопросу отправки груза. Только совместная работа даёт свои плоды. Мы все делаем одно дело! — уверен Турист.

Также Евгений поделился удивительной историей. Его старший сын вместе с товарищами решил поздравить папу с Днём защитника Отечества. Посылку собирали всем классом, писали письма, готовили открытки. Но не были уверены, что получится доставить всё это адресату.

– И представьте себе, посылка, хоть и с большим опозданием, но всё–таки дошла! Не могу описать словами чувства, которые испытывал, когда держал в руках письма сына и его одноклассников! Я ведь всех этих ребят хорошо знаю. До мобилизации был активистом родительского комитета. Мы в ответ стараемся записывать обращения со словами благодарности, но это не всегда удаётся сделать, ведь, чтобы воспользоваться связью, надо ехать глубоко в тыл. А сейчас я смог лично поблагодарить всех и передать тёплые слова от норильских бойцов, — рассказал Евгений.

Поделился Турист и историей возникновения необычного позывного. Как оказалось, норильчанина так прозвали, когда он прямиком из отпуска, с чемоданом на колёсиках, прибыл на мобилизационный пункт.

– Поначалу сложно было привыкнуть к смене обстановки — из домашнего уюта в окопы и леса. Но освоились, сработались. Норильчане сражаются доблестно. Всегда действуют в соответствии с ситуацией, ответственно подходят к исполнению служебно–боевых задач. Когда удаётся выкроить время на отдых, играю на гитаре для сослуживцев. Это помогает перезагрузиться, восстановиться морально. Песни исполняю самые разные, в том числе военные. Думаю, что обязательно напишу своё произведение и посвящу его погибшим товарищам. Ещё одну песню напишу для бойцов, с которыми сражались плечом к плечу. Пока жив русский дух, нас не победить.

Фото: Витаса Бенета и из архива Евгения Туриста