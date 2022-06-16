С территории бывшей воинской части вывезли раритетный экспонат - бронеколпак для пулемётного дзота

В окрестностях Норильска немало интересных исторических мест, в их числе и те, что связаны с обороной страны. На этих заброшенных и когда-то секретных объектах до сих пор можно найти уникальные экспонаты. Правда, с каждым годом их становится всё меньше. В рамках федеральной экологической программы вот уже несколько лет военные занимаются сносом заброшенных воинских частей и рекультивацией земель на этих участках.

Активно работает эта программа и в Заполярье. Под её действие попала и воинская часть «Лена», которая находится недалеко от аэропорта. Созданная для противоракетной обороны Норильского комбината, она в годы холодной войны также должна была прикрывать и воздушные ворота города в случае неожиданной атаки противника. Именно там исследователь территории, историк, мастер-реставратор и член местной молодёжной военно-патриотической организации «Союз» Андрей Павлов и обнаружил уникальное мобильное фортификационное укрепление, служившее одним из охранных пунктов периметра базы.

- Мне как основателю музея советского периода нашей организации искать подобные артефакты, реставрировать, сохранять и по возможности находить им новых хозяев, как говорится, по должности положено, - рассказывает Андрей Павлов. - Разведкой уникальных мест в окрестностях Норильска я занимаюсь не один год. На бронеколпак наткнулся пару лет назад. Много времени потребовалось, чтобы решить, как его вывезти и что с ним делать. Я написал письмо на имя главы Норильска, администрация города связалась с военными и те дали «добро» на вывоз бывшего оборонительного сооружения. Причём, события пришлось форсировать, так как на этом участке военные начали активную рекультивацию земель на территории бывшей воинской части. Уже снесена большая часть построек, от домов с офицерскими общежитиями до казарм и складов. Сейчас ведутся активная отсыпка и выравнивание на этом участке, ещё бы неделя-другая, и этот уникальный объект был бы навсегда утерян — его бы утилизировали вместе со всеми остальными постройками на территории.

На данный момент бронеколпак доставили в Норильск на временное хранение. В ближайшее время Андрей Павлов приступит к реставрации этого защитного сооружения. Работы предстоит немало: разобрать укрепление на составляющие части, очистить броню от старой краски и 30-летней ржавчины, отшлифовать и снова покрасить. Но мастера это не смущает. «Нет такой советской техники, которую нельзя было бы починить с помощью преобразователя ржавчины и кувалды, - шутит он.

Реставрационные работы займут около месяца, за это время будет решено, где именно в городе будет установлен новый исторический объект. На данный момент рассматривается несколько вариантов.