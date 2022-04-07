С возвращением домой!

В ходе спецоперации на Украине пожилая женщина потеряла связь с дочерью, живущей в Норильске, но после того как видеообращение пенсионерки разлетелось по социальным сетям, контакт удалось восстановить. Глава Норильска Дмитрий Карасев взял решение вопроса о возвращении женщины в родной город под личный контроль. Пообщавшись с Натальей, дочерью Нэлли Ивановны, он распорядился оказать содействие семье в покупке авиабилетов и оплате сопутствующих расходов.

Две недели назад Наталья встретилась с матерью в Мариуполе и, проведя несколько дней в Ростове, они засобирались в заполярный город. Вчера 87–летняя Нэлли Зенина в сопровождении дочери и внука вновь ступила на норильскую землю, где не была более 30 лет. В аэропорту её встретил начальник управления по правопорядку и административной практике администрации Норильска Олег Тимченко. Сейчас пенсионерке предстоит вернуть российское гражданство. Благополучный исход дела, по её словам, был бы невозможен без участия руководства Норильска:

– Я рада, что такие люди есть. Не знаю, сколько мне ещё доведётся прожить, но я очень люблю Норильск и благодарна ему. В Мариуполе всегда рассказывала о Норильске, о норильчанах, даже создала краеведческий уголок, посвящённый северному городу, чтобы завлечь ребятишек. Много воды утекло с тех пор, как я уехала отсюда, и вот, я снова здесь.

По мнению Дмитрия Карасева, сейчас обществу как никогда следует проявить сплоченность, оказывая поддержку людям, оказавшимся в трудной ситуации:

– Единодушие и готовность помочь не зря считаются общей чертой характера норильчан, в каком бы положении и в каком бы городе они ни находились. Я очень рад, что Нэлли Ивановна воссоединилась с семьей и теперь находится в безопасности. Благодарю команду телеканала Russia Today за высокий профессионализм и чуткое отношение к людям, ведь именно из сюжета RT мы узнали о горестях нашей землячки. Её возвращение домой символично совпало с годовщиной провозглашения Донецкой Народной Республики.

Я хочу сказать спасибо норильчанам, которые с начала спецоперации активно поддерживают беженцев из ДНР и ЛНР, перечисляя средства в благотворительный фонд, а также специалистам, оказывающим моральную и психологическую помощь семьям, прибывшим из Украины или имеющим там родственников. Будем и дальше следить за развитием событий и делать всё, что в наших силах.

В последнее время в норильские структуры от горожан всё чаще поступают запросы о содействии в поиске и приглашении родственников из зон спецоперации. Олег Тимченко пояснил, куда именно следует обращаться для урегулирования подобных вопросов:

– Если речь идёт о помощи в поисках людей, мы передаем запросы в региональное представительство Министерства иностранных дел. Если же необходимо оказать содействие в подготовке разрешения на въезд гражданина Украины на территорию Норильска, то делаем всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки решить этот вопрос.

После того как гражданин передаёт заявление в отдел административного производства управления по правопорядку и административной практике администрации Норильска, специалисты в индивидуальном порядке отправляют документ на рассмотрение в территориальный отдел ФСБ. Решение принимается в течение десяти суток. Следует учитывать, что ускоренная процедура оформления разрешений на въезд доступна только вынужденным переселенцам — жителями районов Украины, где в данный момент идут боевые действия.