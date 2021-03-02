Сайт-двойник ввёл в заблуждение норильского предпринимателя

В отдел полиции обратилась главный бухгалтер одного из норильских предпринимателей и рассказала, что они попали в ловушку к мошенникам. Около месяца назад индивидуальному предпринимателю поступило выгодное предложение от производителя с хорошей репутацией на покупку подсолнечного масла. Менеджер предпринимателя договорилась о сделке на покупку 20 тысяч бутылок масла на сумму 1 680 000 рублей. Деньги перевели по реквизитам, которые «торговый представитель» выслал на электронную почту.

Для погрузки товара менеджер вылетел в Санкт-Петербург. Но по указанному адресу никакого склада не было. Мошенники сначала сказали, что не могут отгрузить товар из-за прокурорской проверки, а потом и вовсе перестал выходить на связь. После чего менеджер связалась с официальным представителем и узнала, что они ни о какой сделке не знают и денег не получали.

Как оказалось, предприниматель стал жертвой сайта-двойника коммерческой компании. Оформление сайта было аналогичное с оригиналом, отличался только один символ в электронном адресе.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Ведётся расследование.