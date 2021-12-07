Салаты «Оливье» и «Селёдка под шубой» подорожали на 15-25%

Порция оливье на четверых человек в канун Нового года обойдётся в 416 рублей. Селёдка под шубой будет стоить 209 рублей. За год подорожали все ингредиенты салата «Оливье», минимальный рост в 9% был у консервированных овощей, горошка и варёной колбасы. Овощная группа, яйца и майонез показали более серьёзную прибавку в цене. Картофель подорожал почти на 80%, морковь — на 41%, репчатый лук — на 33%, майонез и яйца — на 28%.

С селёдкой под шубой ситуация аналогичная. За год ни один ингредиент не подешевел. Меньше всего подорожала сама селёдка — на 11%. Стоимость остальных ингредиентов менялась куда активнее.

Цены производителей на «борщевой набор» растут примерно с такой же динамикой, о чем Минсельхоз уже сообщал правительству. В конце октября стоимость картофеля выросла на 71,4% относительно аналогичного периода прошлого года, моркови — на 44%, репчатого лука — на 31% и капусты — на 70%. Ведомство уже предложило меры, которые должны приостановить этот тренд. Например, в межсезонье планируют закупать картофель в странах СНГ, также расширят посевные площади под овощи.