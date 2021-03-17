Самое ценное в мире - это жизнь, именно поэтому учителя норильских школ проводят уроки, на которых напоминают о правилах

При этом занятие в школе № 6 отличалось от других. В то время как большинство учеников выполняли задания на компьютерах - их задача состояла в том, чтобы пройтись по «квартире», заметить нарушения пожарной безопасности и устранить их, - двум счастливчикам представилась возможность пройти «эвакуацию» в очках виртуальной реальности.

- В основном «Основы безопасности жизнедеятельности» - это теоретический предмет. Конечно, мы изучаем правила поведения в той или иной ситуации, но на практике многие навыки отработать не получается, потому что это попросту опасно для детей. На помощь приходят VR-шлемы, позволяющие поместить ребёнка в условия, приближенные к реальным, - рассказывает учитель ОБЖ школы № 6 Александр Чайка.

Инициатива приобрести современное оборудование в школу принадлежит именно ему. Несколько лет назад Александр подметил, что VR-технологии стали активнее использоваться в образовании. Рассказал о своих мыслях директору, идея пришлась всем по душе, и для школы закупили девять шлемов HTC vive focus и один шлем HTC vive. В школе используют как готовые симуляции для VR-очков, так и специальную программу, в которой дети могут сами разрабатывать приложения для виртуальной реальности. Одна из них и была использована на уроке.

Для учеников начальных классов провели занимательный интерактив. Главной героиней представления стала задорная Каникулка. Девочка радовалась, что на каникулах сможет целыми днями есть пиццу, лежать на диване и играть в телефон или планшет. Ей рассказали о правилах безопасности, и вместе с детьми Каникулка отправилась в путешествие по станциям «Здоровое питание», «Правила дорожного движения» и «ОБЖ».

Ведущий специалист общего и дошкольного образования Марина Воловик УОиДО администрации Норильска подытожила:

- Сейчас наступает самое любимое время всех школьников - каникулы. Чтобы для детей и их родителей они прошли с позитивом, нужно знать об опасностях, с которыми школьники могут столкнуться в повседневной жизни. Поэтому именно в преддверии каникул во всех общеобразовательных учреждениях Норильска проводятся различные мероприятия, направленные на профилактику пожароопасных ситуаций. Это и уроки ОБЖ, на которых школьники освежают в памяти правила поведения в быту, и пятиминутки безопасности, и внеурочные мероприятия. Так что перед долгим перерывом в занятиях важную информацию обязательно усвоит каждый ребёнок.