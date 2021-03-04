Самое важное - услышать мнение коренных

Появление соглашения предваряла большая работа. Ещё в сентябре прошлого года «Норникель» объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с тремя организациями, представляющими интересы коренных малочисленных народов Севера (КМНС), населяющих Таймырский полуостров. Эти организации объединяют более 90% коренного населения северных районов России.

С учётом пожеланий 36 общин, живущих на Крайнем Севере, «Норникель» разработал комплексный план содействия развитию КМНС, рассчитанный на пять лет. Общая сумма - 2 миллиарда руб. Комплексный план будет действовать до 2024 года и включает поддержку традиционных видов деятельности, защиту исконной среды обитания, а также финансирование жилищных, медицинских, инфраструктурных, туристических, социокультурных проектов.

В числе проектов: строительство Дома культуры в посёлке Хета; мероприятия по зарыблению водоёмов путём строительства профильных заводов; регулярный экомониторинг; проведение экспертизы факторов, обеспечивающих развитие КМНС; организация национально-этнических праздников - например, в апреле такое мероприятие проводят в Сындасско. Также планируется создать сезонные рабочие места в туризме, оленеводстве, рыболовном и охотничьем промыслах. Так, запланировано строительство цехов по переработке оленины и рыбы, приобретение рефрижераторных установок, строительство этнокомплекса с мастерскими для производства изделий из меха, субсидирование вертолётных перевозок, организация целевого обучения специальностям, востребованным в компании, издание учебных пособий на родных языках - и это не все решения. Всего в разработанную программу вошли более 40 мероприятий, около десятка из них реализуют в этом году.

Стоит отметить, что эта программа стала результатом этнологической экспедиции, которая состоялась летом этого года на Таймыре. Участники экспедиции провели свыше 100 интервью и опросов представителей коренных народов. Их предложения и определили приоритетные задачи.

Андрей Грачёв, вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам, отметил, что программа поддержки, прежде всего, предусматривает мероприятия, направленные на развитие экономической деятельности КМНС и воспроизводство возобновляемых ресурсов, которые являются материальной базой традиционного хозяйствования и основой сохранения коренных этносов.

В декабре прошлого года Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) и «Норникель» договорились о новых мерах поддержки коренных малочисленных народов Севера. Теперь настало время подписать соответствующее соглашение.

Комментируя подписание соглашения, Андрей Грачёв напомнил, что в 2018 году ФАДН и «Норникель» уже подписывали подобное соглашение, но сегодня оно морально устарело.

- В 2018 году мы утвердили политику в отношении прав КМНС. В ней есть три основных положения: постоянный конструктивный диалог с представителями этих народов, помощь в развитии их традиционного уклада жизни и учёт их взглядов и чаяний. Но с тех пор произошли очень важные изменения - в частности, принят ряд важных документов федерального значения, определяющих стандарт отношений с КМНС: например, о предпринимательской деятельности в Арктике, указ президента о развитии Арктической зоны, в котором большой раздел посвящён поддержке коренных малочисленных народов. Мы пришли к выводу, что нам нужно новое соглашение, которое бы отражало эти изменения, - пояснил Андрей Грачёв.

В ходе подписания было объявлено и о формировании координационного совета по делам КМНС при руководстве Норильского дивизиона компании, куда также войдут представители краевой власти и головного офиса компании. С этой идеей к руководству «Норникеля» обратились сами представители общин.

Андрей Грачёв отметил, что создание координационного совета позволит вести прямой, а не опосредованный диалог с представителями КМНС.

- Такая практика очень эффективна, поскольку напрямую будет отражать желания самих представителей этносов. Ведь самое важное - услышать мнение коренных народов, - подчеркнул Андрей Грачёв.

Совету предстоит большая работа, в том числе по оценке реализации принятой в сентябре 2020 года программы, а также по актуализации предложенных в её рамках мероприятий.

Игорь Баринов, руководитель федерального агентства по делам национальностей, пояснил, что ФАДН уже уделяет большое внимание устойчивому развитию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, но немаловажна связь с крупными игроками бизнеса, работающими на этих территориях.

- В силу своего образа жизни эти народы очень уязвимы. Одному государству со столь масштабной и важной работой не справиться. Необходимо взаимодействовать с компаниями, работающими на территориях проживания коренных малочисленных народов. «Норникель» сегодня - единственная ресурсодобывающая компания в стране, которая в стратегии своего развития прописывает отдельный пункт поддержки представителей КМНС. Новое соглашение позволит сформировать новые подходы к решению старых проблем во взаимоотношениях с коренными народами, возможно, сформировавшихся ещё в советский период, - считает Игорь Баринов.

По его словам, новое соглашение крайне своевременно в силу большого внимания, уделяемого сегодня развитию Арктики, приходу сюда крупных промышленных предприятий. За всем этим важно не забыть про людей, исконно населяющих северную территорию и ведущих традиционный образ жизни. Соглашение призвано внести баланс.

- Местные жители должны иметь выбор - вести образ жизни своих предков, имея доступ к достижениям цивилизации, или изменить судьбу - получить хорошее образование и посвятить себя несвойственной им сфере деятельности. Новое соглашение с конкретными мероприятиями позволит продвинуться на этом пути, - пояснил Игорь Баринов.

Он также отметил важность работы в этой связи создаваемого координационного совета, который должен будет согласовывать конечные решения о поддержке местного населения Таймыра. Он заявил о готовности ФАДН подключиться к этой работе, а также выразил надежду и на участие региональных властей.

Представитель региональной власти - Валерий Вэнго, депутат Заксобрания края, предложил сделать Таймыр федеральной пилотной площадкой по реализации принципов государственно-частного партнёрства по реализации программ, идущих на пользу КМНС.

- Правительство края и Заксобрание должны приветствовать такого рода соглашения, когда федеральный центр и промышленная компания нашли общий язык в интересах местного населения. Позитивный опыт взаимодействия с «Норникелем» можно транслировать другим компаниям, которые работают в регионах традиционного проживания КМНС. Мне кажется, нужно дать людям возможность не только сохранять прежний уклад жизни, но и желающим - особенно, думаю, это интересно молодёжи - попробовать себя в новых профессиях и сферах, прежде жителям этих районов не свойственных, - считает Валерий Вэнго.

Присутствовавший на подписании соглашения Григорий Дюкарев, председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края, добавил, что приветствует совместные действия ФАДН и «Норникеля», поскольку подписанное соглашение и координационный совет предлагает равноправие партнёров программы по поддержке КМНС.

- У нас около 100 общин, некоторые до 8 человек, самые большие - до 120. Нам не сравниться с крупной компанией, но сейчас через совет нам предлагают право равного голоса с промышленным гигантом. Общины смогут полноценно участвовать в диалоге и улучшать свою жизнь, определяя приоритеты развития. А мы в свою очередь готовы делиться опытом проживания на Таймыре и сохранения местной природы в её естественном виде, что будет актуально, учитывая, что Арктика становится объектом интереса предприятий промышленности. Мы стоим на пороге больших перемен и надо грамотно прогнозировать будущее этносов, - сказал Григорий Дюкарев.

Он также отметил, что внимание к коренным народам, в том числе таймырским этносам, позволяет улучшать не только бытовые условия, но и развивать культуру. К примеру, в апреле планируется провести неделю долганского языка.

- Крупные этнографические исследования на Таймыре давно не проводилось, последние - в середине 80-х, а между тем этносы и их языки, культура - уникальны. Предстоящие мероприятия позволят восполнить и этот пробел, - резюмировал он.