Самоучитель английского для начинающих

В современном мире английский язык ох как нужен! Очень многие люди это понимают и воспринимают как неоспоримый факт то, что знание языка открывает множество новых дверей и возможностей карьерного и личностного роста.

Но вот беда — далеко не всегда есть возможность посещать курсы или заниматься с преподавателем вживую ввиду отсутствия свободного времени либо высокой стоимости этих услуг. И иногда из-за этого люди опускают руки, произнося с сожалением: «Ну что ж, видимо, не судьба».

Это большая ошибка — не искать альтернативные пути. Тем более что они существуют.

Незаменимыми помощниками в такой ситуации, к примеру, могут стать хорошие самоучители. В данной статье мы расскажем о топе-3 самоучителей, которые отвечают, на наш взгляд, всем современным требованиям и могут стать для вас отличным подспорьем в освоении иностранного языка.

«АНГЛИЙСКИЙ ЗА 4 НЕДЕЛИ 2В1» — ОКСАНА ДОЛИНКА (ВИДЕО- + АУДИОКУРС)

Мы расположили этот самоучитель на первом месте нашего рейтинга, так как в нём очень удачно сочетаются аудио- и видеоуроки, где русский сертифицированный преподаватель просто и доходчиво разъясняет все необходимые для самостоятельного изучения тонкости. А оптимально подобранные диалоги носителей языка позволят быстро и без каких-либо трудностей освоить произношение и понимание английской речи на слух. Кроме того, весь представленный материал скомпонован так, что для его изучения понадобится всего лишь месяц.

ENGLISH GRAMMAR IN USE — RAYMOND MURPHY

На втором месте расположился замечательный учебник English Grammar In Use Реймонда Мерфи, который входит в десятку лучших учебников английского. Он построен по принципу самоучителя-справочника для начинающих, а также для продвинутого уровня. Удобное содержание и расположение упражнений по главам сделали труды Мерфи одними из самых востребованных и помогли сотням людей в самостоятельном изучении языка.

EFFORTLESS ENGLISH — A. J. HOGE

Третье место занимает довольно популярный в интернете аудиокурс Effortless English, автором которого является американский преподаватель А. Дж. Ходж. Это, без сомнения, один из лучших курсов разговорного английского.

Однако его особенностью является то, что он больше подойдёт тому, кто уже освоил хотя бы азы грамматики. Ведь, согласитесь, если мы изучаем английский в школе или институте, то по окончании можем довольно сносно читать и писать, но вот говорить и понимать иностранную речь на слух — здесь дело обстоит гораздо хуже.

И если вы один из тех, кто хорошо понимает письменный английский, но желает улучшить свой разговорный, то данный аудиокурс вам подойдёт как нельзя кстати.

И помните, какой бы самоучитель вы ни выбрали: если ваши занятия будут регулярными, а желание изучить язык достаточно сильным, поверьте, удача будет на вашей стороне.