Самозанятые Красноярья могут принять участие в региональном конкурсе «Лучший в своём деле»

Организатор конкурса краевой центр «Мой бизнес». Второй год подряд самозанятые могут выиграть средства на раскрутку своего дела.

Подать заявку на участие могут граждане РФ, которые зарегистрированы в качестве самозанятого более трёх месяцев и работают на территории Красноярского края. Участники не могут быть индивидуальными предпринимателями.

Лучших определят в номинациях: «Кулинарный шедевр» (производители пищевой продукции), «Лучший мастер бьюти-индустрии» (парикмахеры, мастера маникюра, массажисты, визажисты и т. д.), «Лучший проект в сфере креативной индустрии» (сферы дизайна, фотосъёмки, видеосъёмки, музыки, моды и архитектуры), «Репетитор года» (образовательные услуги детям и взрослым) и «Ремесленник Красноярья» (производители непищевой продукции). Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Чтобы принять участие, нужно заполнить заявку, отправить её скан на электронный адрес vopros@mb24.ru или принести оригинал на бумажном носителе в центр «Мой бизнес» (ул. Матросова, 2).

Дополнительная информация по телефону 8-800-234-0-124. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 ноября.