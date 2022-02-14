Самым популярным предметом ЕГЭ среди выпускников Красноярья стало обществознание

Обществознание в этом году выбрали 7536 выпускников. Всего же в этом году экзамены сдают более 15,8 тысячи школьников.

«Обществознание уже не первый год является самым популярным предметом ЕГЭ у наших выпускников. Только в СФУ результаты ЕГЭ по обществознанию принимают в качестве вступительного экзамена на 29 направлениях. Это обусловлено тем, что предмет востребован практически на всех гуманитарных факультетах. Что, в свою очередь, даёт абитуриенту, который ещё точно не определился с профессией, свободу выбора и время для манёвра», — отметила Светлана Маковская, министр образования края.

Второй по популярности предмет в этом году — биология, её выбрали 3129 выпускников. Также большой спрос наблюдается на сдачу информатики и ИКТ — 2964 и физики — 2556 учеников. А химию планируют сдать 1707 школьников. Наименее популярным в этом году предметом стала география — 413 учеников.

Напомним, что обязательными экзаменами для получения аттестата остаются русский язык и математика. Последний предмет разделяется на два уровня — базовый и профильный.

Сдача ЕГЭ традиционно пройдёт в три этапа: досрочный — с 21 марта по 18 апреля, основной — с 26 мая по 2 июля и дополнительный — с 5 по 20 сентября.

У жителей Красноярья есть возможность задать вопросы по сдаче и проведению ЕГЭ по телефону горячей линии: +7 (391) 204-04-33.