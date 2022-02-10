Санаторий «Заполярье» получил международный экологический сертификат «Зелёный ключ»

Программа «Зелёный ключ» действует с 2002 года, сегодня в ней участвуют более трёх тысяч отелей в 65 странах мира. Главная её цель – практическая реализация принципов устойчивого развития и бережного отношения к природе, снижение воздействия на окружающую среду. Сюда входят рациональное потребление воды и энергии, раздельный сбор отходов и обеспечение их дальнейшей переработки – всего более 100 показателей.

Получению сертификата предшествовала многолетняя работа, в создание благоприятной «зелёной» среды для отдыхающих были вложены крупные инвестиции. В «Заполярье» были построены солнечная электростанция на 10 кВт и локальные очистные сооружения для медицинского центра и прачечной. На территории используется электротранспорт. Проводятся раздельный сбор и утилизация бытовых отходов, строительного и растительного мусора, пластика и макулатуры, цветных и чёрных металлов. В санатории придерживаются принципов энерго- и ресурсосбережения: во всех объектах установлены современные электро- и отопительные приборы, сантехника, датчики и оборудование с возможностью регулировки подачи тепла и воды. Кроме того, в санатории используются средства для чистки и стирки, не содержащими фосфатов, ТПФ и цеолитов. В ресторанах установлены жироуловители и профессиональные посудомоечные машины.

В то время как небольшим отелям ради получения приставки «эко» в названии достаточно лишь находиться по соседству с природой, то крупным игрокам индустрии гостеприимства необходимо колоссальной ежедневной работой доказывать право считаться eco-friendly. «Заполярье» в этом движении давно считается бесспорным лидером и примером.

Ежегодно, начиная с 2019 года, санаторий становится обладателем международной премии «Голубой флаг», подтверждающей безопасность и экологическую чистоту пляжа. Наличие экосертификата Green Key станет дополнительным преимуществом, которое повышает популярность «Заполярья» у туроператоров и путешественников