Санитарные дружины и посты норильских организаций приняли участие в городском смотре-конкурсе

В Норильском управлении ГО и ЧС отмечают, что смотр-конкурс санитарных дружин и постов имеет важное значение в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. По итогам конкурсных этапов были определены три команды–победителя. Бронзу взял санитарный пост Талнахской обогатительной фабрики. На втором месте — санитарный пост рудника «Таймырский». И на почётном первом месте — санитарный пост Механического завода.