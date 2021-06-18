МАУ ИЦ «Норильские новости»

Санитарные дружины и посты норильских организаций приняли участие в городском смотре-конкурсе

Санитарные дружины и посты норильских организаций приняли участие в городском смотре-конкурсе

Главная / Новости / Общество

Санитарные дружины и посты норильских организаций приняли участие в городском смотре-конкурсе

Конкурс проходил с 29 апреля по 27 мая.

Санитарные дружины и посты норильских организаций приняли участие в городском смотре-конкурсе

В Норильском управлении ГО и ЧС отмечают, что смотр-конкурс санитарных дружин и постов имеет важное значение в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. По итогам конкурсных этапов были определены три команды–победителя. Бронзу взял санитарный пост Талнахской обогатительной фабрики. На втором месте — санитарный пост рудника «Таймырский». И на почётном первом месте — санитарный пост Механического завода.

Фото пресс–службы администрации Норильска
18 июня в 11:49 90
Читайте также