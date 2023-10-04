Санкт-Петербургский политех Петра Великого и Заполярный госуниверситет подписали соглашение о сотрудничестве

Целью сотрудничества ведущего технического вуза России и самого северного в России инженерно-технического университета станет обеспечение условий для создания нового типа инженерной подготовки кадров в современных условиях, а также проведение совместных исследований и разработок, направленных на решение актуальных научно-технологических и инженерно-технических задач для лидера горно-металлургической промышленности России – «Норникеля», отвечающих технологическому развитию и суверенитету Российской Федерации.

Университеты планируют совместную образовательную, научно-технологическую и инновационную деятельность в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы» государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». В первую очередь взаимодействие будет направлено на:

– поддержку программ развития Передовой инженерной школы, действующей в СПбПУ и формируемой в ЗГУ;

– обеспечение прохождения практик и стажировок для талантливых студентов магистерских программ и работу с опытными наставниками-инженерами как из университетской среды, так и от индустриального партнёра;

– повышение квалификации и профессиональной переподготовки для преподавателей, инженеров и управленческих команд Передовых инженерных школ, в том числе в форме стажировки на базе СПбПУ и высокотехнологичных компаний.

«Подготовка инженерных кадров мирового уровня в условиях новой реальности – главная задача для Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг». Подготовить таких специалистов можно лишь в тесном сотрудничестве с индустриальными партнёрами – высокотехнологичными компаниями. Наше соглашение с Заполярным государственным университетом усилит наши общие компетенции в этом направлении деятельности, позволит обеспечить их трансфер и взаимодополнение. Кроме того, необычайно важна подготовка специалистов для решения задач конкретного работодателя. В случае с Норильском мы, конечно же, имеем в виду крупнейшего в мире производителя никеля и палладия – компанию «Норильский никель». Очень важно, что в ходе визита удалось встретиться с руководством Заполярного филиала компании и ведущими специалистами, чтобы обсудить актуальные научно-технические задачи», – прокомментировал значимость подписанного соглашения проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков.

Напомним, в текущем учебном году при содействии компании «Норникель» и российских инжиниринговых центров, включая Инжиниринговый центр СПбПУ, Заполярный государственный университет запустил единственную в России программу бакалавриата по 3D-печати металлом. Эта инициатива позволит начать в Норильске исследование и развёртывание производств порошкообразных расходных материалов для 3D-печати металлом, что создаст задел на технологическое лидерство «Норникеля» в области изготовления горного оборудования.

Кроме того, часть соглашения СПбПУ и ЗГУ касается развития инфраструктуры двух вузов, в частности создания специальных образовательных пространств: лабораторий, опытных производств, интерактивных комплексов опережающей подготовки, цифровых, умных и киберфизических фабрик, оснащённых современным высокотехнологичным оборудованием, высокопроизводительными вычислительными системами и специализированным прикладным программным обеспечением.

«Университеты всегда сотрудничают по нескольким направлениям, это нормальная работа. Сейчас мы зафиксировали официально то сотрудничество, которое по факту мы уже начали. Это рамочное соглашение, которое предполагает научно-техническое сотрудничество для совместного решения задач индустрии, в первую очередь, компании «Норильский никель» – нашего главного индустриального партнёра.

Мы хорошо знаем индустрию здесь и достаточно давно знакомы с командой Инжинирингового центра, входящего в Передовую инженерную школу СПбПУ, которую Алексей Иванович возглавляет. Мы понимаем, что будет востребовано нашими студентами, что могут дать нам те уникальные компетенции, которые есть у политеха, у Передовой инженерной школы, которую они создали. С огромным удовольствием мы будем совместно работать в Заполярном университете, для того чтобы и задачи производства здесь решались, и студенты на этих примерах получали новые ультрасовременные навыки, позволяющие им найти себя. Главное, чтобы это были не игровые задачи, а реальные промышленные задачи, которые успешно решают в ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг». Нам важно сейчас настроить процесс так, чтобы наши студенты имели возможность общаться с ведущими экспертами, которые решают макроуровневые задачи, и участвовали в реальных проектах, используя передовые цифровые и производственные технологии», – отметил ректор Заполярного государственного университета Евгений Голубев.

Отдельной строкой соглашения отмечено осуществление совместных действий, направленных на создание университетского зеркального инжинирингового центра в сотрудничестве с высокотехнологичными компаниями России. Отметим, что Санкт-Петербургский политехнический университет обладает большим опытом в организации зеркальных инжиниринговых центров на базе российских образовательных организаций, промышленных корпораций и региональных операторов по решению актуальных технологических и инженерных задач промышленности, направленных на обеспечение технологического суверенитета России.

Подписание соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и Заполярным государственным университетом имени Н. М. Федоровского прошло в Норильске в спортхолле «Айка». В рамках визита Алексея Боровкова в ЗГУ состоялась двухчасовая публичная лекция на тему «Новые производственные технологии. Аддитивное производство. Цифровой инжиниринг. Технология разработки цифровых двойников изделий». Её участниками стали студенты и аспиранты Заполярного госуниверситета, инженеры и сотрудники Норильского дивизиона компании «Норникель» и предприниматели города.