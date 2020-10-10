«Сбер» – и точка!

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Переходный период

Стоимость ребрендинга Сбербанк оценивает в сумму около 2,5 млрд руб. Он будет производиться постепенно, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс–службы. «Дальнейшие расходы на внедрение нового бренда будут осуществляться в течение нескольких лет. Никаких радикальных инвестиций на эти цели направлять не планируется: изначально поменяются все наши цифровые и электронные каналы и интернет–сайты, банкоматы будут заменены по мере их износа, вывески на отделениях тоже будут заменяться, текущие пластиковые карты будут действовать у клиентов до срока их окончания, что также не повлечёт дополнительных затрат. Офисная полиграфия и материалы будут обновляться по мере необходимости», — говорится в сообщении. Также Сбербанк займётся установкой новых банкоматов, использующих бесконтактную и биометрическую технологии. Карточка для работы с ними не нужна. Среди других новинок — платёжная система SberPay, медиаприставка SberBox и виртуальный ассистент «Салют».

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Дело сделано

Старший вице–президент Сбербанка, глава департамента маркетинга и коммуникаций Виктор Шкипин, занимавшийся выводом на рынок бренда экосистемы «Сбер», покидает свой пост. Об этом также извещает пресс–служба компании. «Виктор Шкипин принял решение покинуть компанию по личным причинам», — гласит сообщение. Он будет выполнять обязанности главы департамента до назначения нового руководителя. О том, чем займётся Шкипин после ухода, не говорится. На своём посту он, в том числе, занимался запуском проектов «СберИндекс» и «СберПресс». В этой должности он находился с апреля 2020 года. Ранее Шкипин работал в ВТБ, «Альфа–банке», «Вымпелкоме» и «М.Видео».

Глава Сбербанка Герман Греф провёл 24 сентября масштабную презентацию новых продуктов экосистемы компании и бренда «Сбер». Он продемонстрировал возможности «эмоциональных» виртуальных помощников, банкомат с функцией биометрии и системы распознавания лиц, новый формат офисов и комплексную подписку на сервисы «Сбера».

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Больше, чем банк

Cегодня в России отношение к самым разным брендам спокойное. Сотни тысяч россиян пользуются гаджетами «Хуавэй» и ходят в магазины «Вкусвилл», никак не ассоциируя с иностранными названиями качество аппаратов и вкус продуктов. Однако в случае со «Сбером» ассоциативный ряд другой. Приставка «банк» как бы сразу намекала на деньги и надёжность. Но сам Герман Греф придерживается другого мнения, он усиленно продвигает «Сбер» как IT–компанию в западном понимании и планирует развернуть более широкую монетизацию услуг, не связанных с финансами напрямую. С 2017 года совокупный объём инвестиций Сбербанка в небанковские продукты и сервисы, включая вновь созданные компании, на конец февраля 2020–го составил 125 млрд рублей, об этом Греф сообщил на видеоконференции, посвящённой обсуждению финансовых результатов 2019–го. При этом в 2019–м выручка от вложений прошлых лет составила порядка 70 млрд рублей. Согласно ожиданиям Германа Оскаровича, по итогам 2020 года вложения «Сбера» составят ещё порядка 70 млрд рублей, а прогнозируемая выручка компаний новой системы должна составить 130 млрд рублей.

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Есть разговор

Помимо прочего, «Сбер» представил семейство «Салют» из трёх виртуальных ассистентов, различающихся между собой характерами и мировоззрением, напоминает ТАСС. Ассистенты будут доступны как на мобильных устройствах пользователей на платформах iOS и Android в приложениях «Сбербанк Онлайн» и «СберСалют», так и в ряде смарт–устройств под брендом «Сбер». Чтобы активировать виртуального ассистента на своем смарт–устройстве, достаточно сказать: «Салют!», тогда на обращение ответит выбранный в начале взаимодействия персонаж. Также можно сказать: «Салют, Сбер!» или «Салют, Афина!», если хочется обратиться сразу к конкретному помощнику. «Все люди разные. Кто–то предпочитает более энергичного ассистента, кто–то — более сдержанного, — говорит глава SberDevices Константин Круглов. — Поэтому мы решили создать сразу трёх персонажей — каждый со своими уникальными особенностями. Но главное их отличие — внимание к пользователю. Ведь это добавляет человечности в общение. Семейство «Салют» — это ассистенты, которые ориентированы на пользователя, а не на создавшую их компанию».

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Цветная эволюция

Кое–кто воспринял появление нового бренда как повод для безобидных и не очень шуток. Тем не менее новый логотип официально представлен: это сине–жёлто–зелёный незаконченный круг с одной зелёной галочкой внутри и словом «Сбер». Сервисы в сфере медицины «СберЗдоровье» обозначены тёмно–розовым цветом, сервис «СберЛизинг» и компания «СберСтрахование» — зелёным, компания «СберРешения» — светло–синим. Галочка в логотипе олицетворяет целеустремлённость и ориентированность на пользу человека, а круглая форма является символом сфокусированности на потребностях клиента.

Свой взгляд

— Чисто психологически на пороге новой эры хочется отряхнуть с ног пыль прошлого и поверить в светлое будущее. Предпосылки к этому появились ещё в начале 2000–х, когда стали активно развиваться цифровые технологии, предоставляющие невиданные доселе возможности. Денис Кожевников, корреспондент «Заполярной Правды»

Говорят, ребрендинг начал захватывать страну в начале 2000–х. Мол, тогда подвернулся подходящий случай — рубеж веков, новое тысячелетие, новые цифры в исчислении и всё такое. Под девизом «В новый век — с новыми возможностями» рынок стал активно менять цвета, форму, содержание. Заговорили даже об эпидемии ребрендинга.

Оно и понятно, чисто психологически на пороге новой эры хочется отряхнуть с ног пыль прошлого и поверить в светлое будущее. К тому были все предпосылки — стали активно развиваться цифровые технологии, предоставляющие невиданные доселе возможности во всех сферах народного хозяйства. Появились всякие цифровые примочки вроде плееров, фотоаппаратов, сканеров, мобильные телефоны только–только начали прокладывать свой путь в нашу жизнь, «умная» бытовая техника почти пинком открыла двери в наш дом.

Под этим соусом произошла смена вывесок, логотипов, фирменных стилей компаний, а заодно буйно расцвёл креатив. Одна только история с эмблемой компании МТС чего стоила! Яйцо, как помнится, символизировало внешнюю простоту, за которой скрывается сложное содержание. Кстати, яйцо это свалилось на нас не абы откуда: созданием бренда занималось всемирно известное британское агентство Wolff Olins, решение о выборе бренда МТС было принято генеральным директором компании при активном сопротивлении топ–менеджмента.

После запуска бренда практически все ведущие российские маркетологи предрекали ему полный провал и окончательную потерю МТС лидирующих позиций на рынке. Однако уже через год с небольшим МТС значительно оторвалась от своих конкурентов, а рыночная капитализация компании выросла более чем втрое и достигла своего исторического пика — $40 млрд долларов. Поговаривают, внутри компании существует запрет на именование яйца яйцом — сотрудники должны называть его эллипсоидом. Но сути это не меняет — дело, что называется, пошло.

С принятием новой стратегии был связан и ребрендинг в «Норникеле». Здесь ключевыми образами обновлённой платформы стали «Надёжность» и «Надежда». Надёжность подразумевает качество производимых «Норникелем» металлов, основные характеристики используемого оборудования и процессов, а также профессионализм специалистов компании. А надежда — социальную ответственность компании, бережное отношение к человеческому капиталу, заботу о территориях присутствия. Но и в этом случае руководству компании пришлось проводить разъяснительную работу в СМИ и среди своих работников, поскольку далеко не каждый смог вникнуть в логику изменений.

Но вернёмся к теме. Скажем прямо: разделение деятельности банка... простите, теперь уже «Сбера», по направлениям назрело давно. Во всяком случае, этот процесс мы наблюдаем не первый год в виде разработки отдельных финансовых программ. Теперь его упорядочили ещё больше. А основа «Сбер» — это как Cat у Caterpillar — коротко и мощно.