Сбор средств на оплату курса реабилитации Егору Левинскому продолжается

Во время акции работало несколько площадок. На ярмарке «Подарошная» можно было купить рукотворные игрушки, сладости, бантики, заколочки, резиночки и прочие милые безделушки. Привлекали внимание горожан столы с куклами и игрушками, созданными руками воспитанников Норильского детского дома и их наставницы Елены Лебедевой. Стоит добавить, что ребятишки помогали организаторам акции в другой весёлой, азартной и спортивной локации, где проходил турнир по кёрлингу. А неподалёку расположились площадки мастер-классов. Фигурки птиц из ниток мулине ребятня, мамы и папы создавали под чутким руководством норильской рукодельницы Натальи Волокитиной, которая уже не первый год участвует в благотворительных ярмарках. На другом творческом занятии мальчишки и девчонки украшали яркими разноцветными пуговицами рисунки животных и рыб, а рядышком лица юных норильчан преображали с помощью аквагрима.

Весь этот яркий детский праздник был организован для того, чтобы рассказать норильской детворе о благотворительности, о том, что даже самые маленькие могут оказать посильную помощь, например, Егору Левинскому. Мальчику 3,5 года, диагноз ДЦП врачи поставили, когда ему было всего полгода. Маме сказали, что её сын никогда не сможет ходить, но она решила бороться за своего ребёнка, и спустя какое-то время мальчик сделал первые шаги. Сейчас наработанные навыки нужно закреплять, и для этого необходимы регулярные курсы реабилитации. Стоимость очередного курса - 97 250 рублей. В ходе благотворительной «Подарошной» и акции «Дети - детям» для Егора, который уже проходит реабилитацию в Красноярском физкультурно-оздоровительном центре «Адели», удалось собрать 10 166 рублей, требуется ещё 85 820 рублей.

Любой может помочь Егору и его маме, переведя на благотворительный счёт посильную для себя сумму.

Сделать это можно следующим образом:

- отправив SMS со словом «ФОНД69» пробел СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЯ* (цифрами*)

на короткий номер 3434;

- зайдя на сайт благотворительного фонда «69 параллель»: bf69.ru