Сделать всё что угодно

Инженерная мысль

Для тех, кто ни разу за последние пять лет не сталкивался с норильским отделением фабрики лабораторий, напомним, что изначально создавалось оно как небольшая мастерская, предоставляющая всем желающим доступ к высокотехнологичному и высокоточному оборудованию. Здесь каждый мог изготовить необходимые для замысловатых проектов детали или найти поддержку в реализации самых смелых идей. В мастерской работают лазерные и фрезерные станки по дереву с ЧПУ и 3D–принтеры.

– Сейчас у фабрики немало постоянных клиентов среди различных компаний и небольших частных фирм. Приходят люди и с индивидуальными заказами. А мы неплохой ресурс для тех, кто умеет и любит делать что–то своими руками. Если давно вынашиваете творческий проект, воплотить в жизнь который мешает отсутствие технических знаний или нужного оборудования, тогда вам к нам, — пригласила Ксения Пирогова, специалист «Фаблаб–Норильск». — Есть довольно простые просьбы. Например, недавно нужно было нарезать на станке 300 номерков для гардероба. Делаем заготовки для библиотечных мастер-классов, декорации из фанеры для фотозон и многое другое. Для оформления свадеб заказывают именные монограммы, объёмные хэштеги и другую праздничную атрибутику, медали и статуэтки для разных конкурсов.

Бывают заказы посложнее. Когда в высокотехнологичном оборудовании ломается какая–то деталь, к нам обращаются с просьбой напечатать замену. Правда, здесь не всегда можем помочь. Многое зависит от нагрузки, которую данная деталь должна выдерживать. Из интересных

задач — печатали корпус для прототипа робота с искусственным интеллектом «Экомишка», предназначенного для сбора мусора. Это один из проектов участницы IMAKE. Заодно помогли ей разобраться с начинкой и автоматизацией. Мы своеобразная резиденция для ребят — участников этого инженерного марафона. Они часто к нам обращаются.

Впрочем, норильский «Фаблаб» давно перерос изначальный замысел и превратился из мастерской в настоящий обучающий центр как для детей, так и для взрослых. В его стенах проходит множество мастер–классов, интенсивов и долгосрочных проектов в области инженерного творчества и не только.

Академия [без]умных

Проект со столь необычным названием был запущен в марте этого года благодаря грантовой программе «Норникеля» «Мир новых возможностей». Согласно задачам проекта детей обучали созданию роботов, работе с современными программами. Также было проведено несколько массовых мероприятий, посвящённых IT–разработкам.

– Основные этапы проекта уже прошли. Начинали мы с соревнований по робототехнике «Робосумо» совместно с творческим объединением Дворца творчества «Романтикробот». Для соревнований конструировали и программировали боевых роботов из специальных лего–наборов. В числе участников поединков была и команда от «Фаблаба». Предварительно ребята проходили обучение в течение двух месяцев. Суть соревнования заключалась в том, чтобы вытолкнуть соперников за пределы круга. При этом машины действуют не через радиоуправление, а самостоятельно. Команда конструкторов заранее создаёт «бойца» и пишет алгоритм его действий, а на арене роботы действуют согласно заложенной программе. Очень интересный и увлекательный процесс, так как значение имеют и конструктивные особенности машины, и программный код. В первом соревновании приняли участие 75 детей и 50 роботов. Планируем проводить эти соревнования ежегодно, будем продолжать вести курсы, а заодно расширять базу, пополняя коллекцию лего–наборов. Это дорогое удовольствие стало доступным для нас благодаря грантовым средствам. Сейчас у нас семь наборов, — пояснила Ксения Пирогова.

Помимо конструирования, в рамках проекта «Академия [без]умных» проводилась серия образовательных интенсивов для школьников по 3D–моделированию, техническому рисунку, стереофото, видеомонтажу, векторной графике, работе с нейросетями и другим направлениям. Обучали детей не только сотрудники нашего «Фаблаба», но и столичные коллеги из московской фабрики лабораторий. Расширенные курсы провели специалисты Московского физико–технологического института. Всё это в результате вылилось в научно–технический фестиваль «Мастерфест», проходивший этим летом и объединивший пять городов: Норильск, Красноярск, Москву, Санкт–Петербург и Владивосток. Интенсивы продолжаются до сих пор и будут проходить вплоть до Нового года. Завершится проект большим событием — конкурсом изобретателей, подробности которого специалисты «Фаблаба» пока не раскрывают.

Школа леди

Ещё один грантовый проект «Мира новых возможностей», кардинально отличный от привычного изобретательского направления «Фаблаба», — «Школа леди».

18 школьниц в течение полугода формировали те компетенции, без которых сложно представить современную, успешную, а главное — образованную девушку. Программа составлялась таким образом, чтобы участницы проекта могли одинаково уютно чувствовать себя и за ужином в дорогом ресторане, и на фотосессии, и за компьютером на рабочем месте.

– Сейчас девушки осваивают навыки фотомодели, а заодно и само искусство фотографии. Кроме того, они учатся работать в «Фотошопе», чтобы потом самостоятельно корректировать полученные снимки. Позади — курсы по этикету, на которых приобретён довольно обширный пул навыков; самопрезентация; занятия по психологии; раскрыты секреты пластики тела. Также прошли встречи с успешными женщинами Норильска. Ну и конечно, участие в мастер–классах по хендмейду, например, как самостоятельно сделать экосумку или заколку. На днях у девушек состоялся девичник — участницы подбирали себе наряды. Уже очень скоро у нас выпускной — планируем отвести леди в ресторан, заодно проверим навыки этикета. Это уже второй сезон «Школы леди». Проект довольно востребованный, — рассказала Ксения.

Фотографы и арт

Один из самых популярных и регулярных курсов «Фаблаба» — «Медиалаб». Существует он почти три года и неизменно собирает огромное количество слушателей. Это один из немногих в Норильске бесплатных курсов для взрослых. Стартовало обучение уже 12–й группы. Обычно проходит оно в три этапа: основы фотографии, работа в студии и обработка фотографии. О неубывающей популярности курса можно судить по количеству участников нового потока — 40 человек.

– У нас много примеров, как люди приходили просто послушать, а потом настолько втягивались в процесс, что даже покупали себе специальное оборудование. Есть те, кто поменял работу и превратил хобби в основную профессию. Фотокурсы существуют уже несколько лет, и слушатели часто после их окончания остаются с нами и пополняют ряды клуба фотографов, который собирается каждую субботу. Участники устраивают фотосессии, проводят необычные эксперименты, обмениваются опытом да и просто общаются. Специально для людей, увлекающихся фотографией, мы создаём площадки, где они могут продемонстрировать свои умения. Сейчас мы готовим фотовечеринку, в рамках которой пройдут две крайне необычные фотовыставки. Что именно, не скажу — сюрприз. Намекну, что замахнулись ребята на нетрадиционную и сложную технику. Сейчас как раз воплощают свои идеи и готовят работы. Стиль вечеринки — чёрно-красная палитра, так же предлагаем одеться гостям. В прошлом году основным цветом вечеринки был чёрный, сопровождала её выставка чёрно-белой фотографии. В этот раз гостей ждёт нечто новое, — отмечает Ксения.

Пройдёт фотовечеринка в середине декабря на базе АРН на ул. Комсомольской, 33а.

Помимо выставок и анимации, участников будут ждать несколько фотозон для создания уникальных снимков.

Фото Владимира МАКУШКИНА и из архива «Фаблаб–Норильск»