Сделка с государством

Как это работает

Социальный контракт — это форма господдержки, которая доступна для малообеспеченных людей или семей, то есть чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. Он подразумевает помощь в нескольких направлениях.

Первое — в поиске работы. Неработающим гражданам, стоящим на учёте в Центре занятости населения, положены выплаты в размере до 98 196 рублей: 24 549 рублей в течение одного месяца с даты заключения социального контракта, затем ещё на протяжении трёх месяцев после факта трудоустройства (при условии продолжения трудовой деятельности). Социальный контракт по поиску работы заключается на срок не более девяти месяцев. В первую очередь помощь предоставляется семейным людям с детьми.

– Важно, чтобы люди, получившие помощь, не увольнялись, проработав пару недель. В этом случае перечисления прекращаются. Повторно претендовать на соцконтракт можно только через год после закрытия первого, и такое право есть только у одного члена семьи, — рассказывает Елена Плющева, начальник отдела реализации социальных гарантий ЦЗН Норильска.

Второе — можно получить дополнительные средства на обучение, правда, лишь в случае, если Центр занятости сам не может организовать профобучение. Тогда соискатель вправе претендовать на ежемесячную выплату в течение курса обучения, но не более трёх месяцев, в размере 12 274,5 руб.

Социальные контракты также призваны поддержать ИП и самозанятых граждан. В прошлом году уровень предоставляемой таким соискателям единоразовой выплаты вырос до 350 000 рублей. До 5% цены соцконтракта должно быть потрачено на компенсацию расходов, связанных с постановкой на учёт в качестве индивидуального предпринимателя, и до 15% — на аренду или приобретение помещения, а также коммунальные платежи. Остальная сумма может быть направлена на закупку оборудования, создание и оснащение дополнительных рабочих мест.

– Популярность соцконтрактов в Норильске растёт. Только за прошлый год мы заключили 200 контрактов более чем на 20 млн рублей, на этот год план — 249 контрактов. Тенденция роста интереса горожан очевидна: если к 5 марта прошлого года было заключено 14 контрактов, то сегодня уже 20, — говорит Елена Плющева. — Но добавлю, что соискатели берут на себя обязательство предоставлять письменные отчёты о тратах. Отчёт делается ежемесячно в течение всего срока действия контракта. В нём необходимо указать, на что потрачены деньги. А согласно контракту по поиску работы требуется подтверждение того, что гражданин по–прежнему состоит на учёте в ЦЗН, занят поисками работы или работает. Кроме того, такая госпомощь недоступна гражданам, чьи счета арестованы, потому что они просто не смогут получить деньги.

Решение о выплате по соцконтракту принимается в течение 10 дней с момента получения заявки, если не требуется дополнительной проверки документов.

Успехи норильчан

Быстроту оформления отмечают и сами соискатели помощи. Дмитрий Енджиевский, получивший деньги на развитие предпринимательства, рассказывает, что обратился за контрактом перед Новым годом и к настоящему моменту уже успел выполнить несколько работ теми инструментами, деньги на которые были перечислены в рамках соцконтракта:

– Я собрал документы за 3–4 часа, в течение недели пришли деньги на счёт. По условиям контракта я трачу их на расходные материалы и инструменты (занимаюсь натяжными потолками). Многие расходники дорогие, например «парящие» потолки, световые линии и другое. Так что такая поддержка очень вовремя и точно полезна в предпринимательской деятельности.

В прошлом он открывал ИП по пассажирским перевозкам, позднее занялся монтажом натяжных потолков. Сначала осваивал секреты мастерства, будучи работником в аналогичной фирме, а через время открыл своё дело. Нужный инструмент уже был, а вот расходники требовались.

– Прежде к госпомощи я никогда не прибегал. Сейчас не пожалел и, возможно, в будущем ещё попробую обратиться за социальным контрактом. Я заметил реальную помощь и финансовую прибыль. Тот факт, что я должен отчитываться о тратах и работе, меня не смущает. Почему нет, если работаешь прозрачно? — считает он.

Значительный финансовый плюс ощутила и другая предпринимательница, Евгения Гареева, получившая деньги на развитие кондитерского дела. Она занимается им уже четыре года, а некоторое время назад узнала от подруги о таком виде помощи.

– Это моё первое обращение за социальным контрактом. Процедура очень простая, бизнес–план я не предоставляла, только при подаче заявления перечислила оборудование, которое планирую приобрести на эти деньги. Прежде я развивала дело на свои средства, так что помощь была нелишняя. Я смогла купить всё заявленное, и это значительно повысило в итоге мои доходы.

Ещё одна норильчанка, Ксения Шигина, претендовала на контракт, пока искала работу. Говорит, ей, маме маленького ребёнка, очень помогли выделенные деньги:

– О такой возможности мне рассказали в ЦНЗ, где я стояла на учёте по поиску работы. Там и с работой вскоре помогли: я устроилась в ЗФ «Норникеля» на желаемое место, работаю уже полгода. Кстати, поначалу я получала деньги по контракту плюс зарплату. Рада, что всё так устроилось, и могу только посоветовать другим данный способ поддержки.