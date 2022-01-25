Сегодня — день открытия сайта www.gazetazp.ru

20 лет назад в этот день главный редактор газеты «Заполярная Правда» Марина Говорова сообщила журналистам городских СМИ, что отныне старейшее издание Норильска можно читать и в интернете. Марина Ильинична рассказала, что необходимость создания сайта вызвана в первую очередь интересом к жизни Большого Норильска жителей других регионов страны, а также выходом издания на новый уровень развития. Над концепцией и техническим решением работала группа местных специалистов под руководством программиста, дизайнера и системного администратора «Заполярной Правды» Яна Мусевича.

Марина Говорова рассказала: «Уже при техническом «прогоне» сайта была достигнута главная цель — наладить обратную связь с читателями. Электронную версию газеты читают в США, Израиле, Канаде, Германии, Португалии, Бразилии, Египте, Австралии, Швеции, на Кипре и в странах СНГ. Люди благодарят нас за открытие сайта, просят помочь найти близких или знакомых».

Кстати, частые просьбы онлайн-читателей разузнать хоть что-то о тех, кто когда-то жил в Норильске, подтолкнули редакцию стать добровольным помощником проекта «Первого канала» «Жди меня» и открыть на сайте «Заполярки» специальный раздел. Сайт стал мегапопулярным, ведь для многих посетителей он был единственной ниточкой, связывающей их с далёким Норильском. Что для нас сегодня особенно ценно — некоторые из первых читателей электронной версии нашей газеты и по сей день с нами. А многие из них стали героями наших статей.

Сегодня ежедневно на нашем сайте регистрируется более 40 тысяч просмотров. И так же, как и в год открытия, электронная «Заполярка» популярна не только в России, но и за рубежом.