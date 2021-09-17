Сегодня - первый день выборов депутатов в Государственную Думу Российской Федерации и краевое Законодательное собрание

На избирательных участках отмечают, что только за первый час их работы свои голоса за тех или иных кандидатов отдала немалая часть горожан.

- На избирательном участке № 596 зарегистрировано 1400 избирателей. И уже с самого утра мы видим наплыв. Голосующим выдаётся четыре бюллетеня. Два - по выборам в Государственную Думу, за партию и кандидата, и ещё два - по выборам в краевое Законодательное собрание. Напоминаю, что для участия в голосовании гражданам обязательно нужно иметь при себе паспорт, - сообщила Елена Волкова, заместитель председателя избирательного участка.

Глава Норильска Дмитрий Карасев, несмотря на то, что он сейчас находится на самоизоляции, также принял участие в голосовании и призвал норильчан последовать его примеру:

- Сегодня для нашего города наступил очень важный день - стартовали трёхдневные выборы. К ним мы с вами готовились на протяжении многих недель. Я в своей жизни ни разу не пропустил выборы, и сегодня также проявил свою активную гражданскую позицию - проголосовал за депутатов от Норильска, за развитие города и за успешную реализацию Программы «Норильск 2035».

Дорогие норильчане, я призываю вас поддержать наш город. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого наилучшего, - обратился к горожанам градоначальник.