Сегодня 11-классники сдали первые экзамены

Для проведения ЕГЭ в Норильске оборудовано девять пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Все они оборудованы рамками металлоискателя, а сами экзамены проходят под видеонаблюдением в режиме онлайн. ЕГЭ проходят с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований - в аудитории находятся не более 10 участников, рабочие места расставлены с соблюдением дистанции в 1,5 метра, организованы несколько входов в ППЭ, составлены графики прихода обучающихся, организован входной фильтр.

В общей сложности сегодня 304 выпускника открыли череду написания экзаменов, из них 28 человек написали ЕГЭ по географии, 102 человека - литературу и ещё 174 выпускника написали экзамен по химии.

Далее в два потока, 3 и 4 июня, 11-классникам предстоит написать ЕГЭ по русскому языку.