Сегодня, 4 февраля, норильчане поздравляют Александра Рюмина с днём рождения

«Ощущать себя причастным к Норильску — это особое состояние души, которое знакомо очень многим людям, для кого наш город был и остаётся родным местом. Норильск стал моей родиной, родиной моей семьи», — делится именинник.

Сегодня Александр продолжает деятельность на благо города. Так, два года назад совместно со Светланой Рубашкиной и Игорем Астаповым они открыли фонд «Наш Норильск».

«Мы создали фонд для поддержки социальной инфраструктуры, развитие которой обеспечивает современные условия жизни. Мы хотим, чтобы людям здесь было интересно и комфортно, чтобы нужные специалисты стремились приехать в Норильск и оставались здесь», — поясняет Александр Александрович.

За столь небольшой срок фонд дал достойные результаты. Ведь это новый инструмент для создания долговременного и стабильного источника финансирования для различных социальных инициатив.

«Предложенный нами инструмент, в основе которого лежит идея сопричастности, возможности непосредственно влиять на развитие Норильска, найдёт отклик у очень многих, — уверенно говорит Александр Рюмин. — Целевой капитал будет пополняться, чтобы работать для территории. Благодаря фонду норильчане получают реальный механизм, который позволяет внести свой посильный вклад в развитие Норильска. Город же получает эффективный инструмент, долговременный, прозрачный, подкреплённый капиталом и регулируемый федеральным законом, нацеленный на поддержку социальных проектов и программ НКО».