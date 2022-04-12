Сегодня День космонавтики

«Свершилось – советский человек в космосе!» - с этих слов начинался выпуск «Заполярной Правды» на следующий день после этого исторического события. И не одну неделю норильская газета возвращалась к обсуждению этого мирового научного прорыва: «Опять обогнали Америку!», «Гордимся Гагариным», «Мечты сбылись», «Победа, какой не знал мир!», «Нет предела восторгу», «Начало новой эры», «Величайшее достижение творческого гения народа», «На благо мира, на благо прогресса» - и это только заголовки.

Победа в космосе вдохновила норильчан на новые подвиги в труде. Воодушевлённые, своими успехами они делились с «Заполяркой».

«Работаем неплохо. Но как после новости о покорении космоса советским человеком не работать лучше! У нас одна дума, одна забота – прославить трудом родной Норильск. Бригада сейчас, как никогда, сплочена. На нашем счету уже несколько метров сверхплановых скважин», - сообщили буровики.

«Эта радостная весть молниеносно разнеслась по стройке. Какими словами выразить наш восторг, нашу гордость, наше счастье? Приложим все силы, чтобы сдать вторую руднотермическую печь. Кто знает, может, и наш норильский металл есть в этом корабле-спутнике», - предположили строители.

«Особенно мы гордимся тем, что мы и на этот раз обогнали Америку, которая осталась далеко позади в области космических исследований. Все советские люди гордятся подвигом советских учёных, и цех электролиза меди медеплавильного завода будет работать так, чтобы в этом подвиге сказывался и его труд, его горячее стремление способствовать славе Родины», - пообещали плавильщики.

«В честь беспримерного полёта Юрия Гагарина наше звено кузнецов включается в борьбу за коммунистическое звание. Обязуемся выполнять ежемесячные задания не ниже чем на 150 процентов. Бензорезчик В. А. Фрунзе обязуется обучить профессии бензорезчика всех членов своего звена», - рассказали рабочие мехслужбы «Горстроя».

«Космос завоёван! Это сообщение нас так потрясло, что мы решили закончить месячный план к 25 апреля и до 1 мая выдать дополнительно продукции на 50 тысяч рублей», - написали в газету рабочие деревообделочных цехов завода строительных деталей.

«В честь славного подвига Гагарина горнопроходческий участок «Рудшахтстроя» сменное задание за 13 апреля выполнил на 143 процента. До конца месяца не снижать темпов!» - решили горнопроходчики.

Листая подшивку «Заполярной правды», мы также узнали, что Комсомольский городской актив, собравшийся 13 апреля, единогласно решил присвоить отважному герою Юрию Гагарину звание почётного комсомольца Норильска. Имя Гагарина было присвоено дружине школы № 20. А бригада электровозов № 20-26 зачислила космонавта Гагарина своим почётным машинистом.

14 апреля в честь покорителя космоса город с самого утра украсился флагами. Как и по всей стране, в Норильске в честь первого в мире космонавта прошли митинги трудящихся. И от имени многотысячного коллектива трудящихся Норильского горнометаллургического комбината им. А. П. Завенягина и города Норильска Юрию Алексеевичу была отправлена телеграмма.

Сергей Щеглов-Норильский, тогда ещё мало кому известный автор, а в дальнейшем член Союза журналистов СССР, России, член Союза российских писателей написал специально для «Заполярной правды» стихотворение.

Космос покорён!

И наступил он –

День желанный.

Сбылась, сбылась

Крылатая мечта.

Знакомый миру

Голос Левитана

Необычайное известье

Прочитал.

Начало долгих

Межпланетных странствий!

В рассвете – чудотворный век.

Летит,

Летит в космическом

Пространстве

Советский

Всемогущий

Человек!

Летит «Восток»

В грядущие столетья.

Майор Гагарин

На родном борту.

В надёжной

Управляемой

Ракете

Союз Советов

Набирает высоту!