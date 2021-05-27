МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сегодня девятиклассники написали ОГЭ по математике

Сегодня девятиклассники написали ОГЭ по математике

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Сегодня девятиклассники написали ОГЭ по математике

Во всех школах Норильска экзамены прошли с соблюдением всех превентивных мер.

Сегодня девятиклассники написали ОГЭ по математикеСегодня девятиклассники написали ОГЭ по математикеСегодня девятиклассники написали ОГЭ по математике

Так в одной аудитории находились не более десяти человек. Рабочие места расставлялись с соблюдением дистанции в 1,5 метра. В каждом пункте проведения экзаменов (ППЭ) было организовано несколько входов и определён график прихода учащихся.

13 пунктов оборудованы переносными металлоискателями, чтобы исключить пронос телефона. Кроме того, экзамен проходил под видеонаблюдением в режиме офлайн, съёмка транслировалась на портале «Смотри ЕГЭ».

Результаты будут известны через десять рабочих дней.

Фото Ирина Яринская
27 мая в 13:54 440
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