Сегодня девятиклассники написали ОГЭ по математике

Так в одной аудитории находились не более десяти человек. Рабочие места расставлялись с соблюдением дистанции в 1,5 метра. В каждом пункте проведения экзаменов (ППЭ) было организовано несколько входов и определён график прихода учащихся.

13 пунктов оборудованы переносными металлоискателями, чтобы исключить пронос телефона. Кроме того, экзамен проходил под видеонаблюдением в режиме офлайн, съёмка транслировалась на портале «Смотри ЕГЭ».

Результаты будут известны через десять рабочих дней.