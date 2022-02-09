МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сегодня девятиклассники проходили итоговое собеседование по русскому языку

Сегодня девятиклассники проходили итоговое собеседование по русскому языку

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Сегодня девятиклассники проходили итоговое собеседование по русскому языку

Школьники, успешно справившиеся с заданиями, будут допущены к государственной итоговой аттестации.

Сегодня девятиклассники проходили итоговое собеседование по русскому языкуСегодня девятиклассники проходили итоговое собеседование по русскому языкуСегодня девятиклассники проходили итоговое собеседование по русскому языкуСегодня девятиклассники проходили итоговое собеседование по русскому языку

Данная форма проверки выпускников была введена в 2018 году. Главная цель процедуры — проверить коммуникативные навыки учеников. Собеседование состоит из четырёх заданий: выразительное чтение текста, его пересказ, рассуждение на заданную тему и диалог с экзаменатором.

«Собеседование с технической точки зрения отрабатывается в школах заранее, — рассказывает Ирина Гордеева, директор школы № 23. — Во время сдачи ведётся беспрерывная аудиозапись, которая в случае неуспешного прохождения отправляется в методический центр для повторной оценки. Помимо экзаменатора в аудитории присутствует эксперт, который даёт оценку выпускнику во время прохождения заданий. Экзаменатором выступает учитель русского языка, которого ученики хорошо знают. Он старается создать для детей комфортную и непринуждённую обстановку, чтобы они могли раскрыть свои возможности и не волновались».

Даты собеседования утверждены порядком проведения итоговой государственной аттестации — это вторая рабочая среда февраля (9 февраля), вторая рабочая среда марта (9 марта) и первый рабочий понедельник мая (16 мая). Дополнительные даты назначаются для тех, кто с первого раза не смог успешно пройти собеседование или отсутствовал по уважительным причинам.

«В этом году в Норильске 2022 девятиклассника, сегодня собеседование проходили 1860 учеников. Остальные ребята находятся на больничном либо отстаивают честь города на олимпиадах и соревнованиях», — поясняет Ирина Свиридова, заместитель начальника отдела организации и мониторинга общего образования управления общего и дошкольного образования.

Марк Сатаров, выпускник школы № 23, поделился с журналистами своими впечатлениями о собеседовании:

«По русскому языку у меня всегда была твёрдая четвёрка. Прохождение собеседования даёт уверенность в готовности к будущему экзамену. Подготовку к нему мы начали заранее, после уроков проходили элективы, да и домой нам давали задания. Я считаю, что успешно прошёл испытание, хоть и немного волновался».

Текст Дарья Правдивцева
Фото Ирина Яринская
9 февраля в 14:55 820
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