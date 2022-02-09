Сегодня девятиклассники проходили итоговое собеседование по русскому языку

Данная форма проверки выпускников была введена в 2018 году. Главная цель процедуры — проверить коммуникативные навыки учеников. Собеседование состоит из четырёх заданий: выразительное чтение текста, его пересказ, рассуждение на заданную тему и диалог с экзаменатором.

«Собеседование с технической точки зрения отрабатывается в школах заранее, — рассказывает Ирина Гордеева, директор школы № 23. — Во время сдачи ведётся беспрерывная аудиозапись, которая в случае неуспешного прохождения отправляется в методический центр для повторной оценки. Помимо экзаменатора в аудитории присутствует эксперт, который даёт оценку выпускнику во время прохождения заданий. Экзаменатором выступает учитель русского языка, которого ученики хорошо знают. Он старается создать для детей комфортную и непринуждённую обстановку, чтобы они могли раскрыть свои возможности и не волновались».

Даты собеседования утверждены порядком проведения итоговой государственной аттестации — это вторая рабочая среда февраля (9 февраля), вторая рабочая среда марта (9 марта) и первый рабочий понедельник мая (16 мая). Дополнительные даты назначаются для тех, кто с первого раза не смог успешно пройти собеседование или отсутствовал по уважительным причинам.

«В этом году в Норильске 2022 девятиклассника, сегодня собеседование проходили 1860 учеников. Остальные ребята находятся на больничном либо отстаивают честь города на олимпиадах и соревнованиях», — поясняет Ирина Свиридова, заместитель начальника отдела организации и мониторинга общего образования управления общего и дошкольного образования.

Марк Сатаров, выпускник школы № 23, поделился с журналистами своими впечатлениями о собеседовании:

«По русскому языку у меня всегда была твёрдая четвёрка. Прохождение собеседования даёт уверенность в готовности к будущему экзамену. Подготовку к нему мы начали заранее, после уроков проходили элективы, да и домой нам давали задания. Я считаю, что успешно прошёл испытание, хоть и немного волновался».