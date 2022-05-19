Сегодня для девятиклассников началась череда итоговых экзаменов

Традиционно школьники напишут экзамены по четырём предметам: два из них обязательные — математика и русский язык, ещё два предмета предоставляются на выбор. К написанию экзамена допускаются девятиклассники, у которых нет академической задолженности и чьи годовые отметки не ниже удовлетворительных, а также те, кто сдал итоговое собеседование по русскому языку.

В Норильске развёрнуто 13 пунктов проведения экзаменов. Все они оборудованы переносными металлоискателями. Экзамены пройдут под видеонаблюдением в режиме off-line.

Череда экзаменов стартовала с английского языка, который сегодня написали 165 школьников. ОГЭ по английскому языку состоит из двух частей: письменная часть, включающая задания по аудированию и устная часть, задания которой участники выполняют за компьютерами с применением гарнитур со встроенными микрофонами. На выполнение письменной части ребятам даётся два часа, а на устную — 15 минут. Результаты будут известны по истечении 10 рабочих дней. В случае неудовлетворительного результата пересдать ОГЭ по английскому языку можно в резервные дни 4 и 6 июля.

Стоит отметить, что в этом году экзамены будут проходить так же, как до пандемии. Ребятам не нужно будет сохранять социальную дистанцию, надевать защитные маски, а в аудиториях отменили рассадку в шахматном порядке.