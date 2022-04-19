Сегодня для норильских школьников провели патриотический урок «Без срока давности»

19 апреля 1943 года вспыхнуло восстание в варшавском гетто - вооружённое сопротивление попытке нацистской Германии ликвидировать остатки еврейского гетто в оккупированной Польше. Восстание продолжалось по 16 мая 1943 года и было жестоко подавлено нацистами. Сегодня память о Второй мировой войне и её жертвах бережно хранится народами по всему миру. Воспоминания о страшном времени, когда нацисты жаждали истребить население СССР, увековечены в гранитных плитах с именами погибших.

«Главная цель проекта «Без срока давности» - патриотическое воспитание школьников и популяризация знаний о Великой Отечественной войне. Особое внимание уделяется такой тяжёлой теме, как нацизм», - пояснила Анастасия Ушкова, учитель истории и обществознания школы № 6. Шестиклассники, побывавшие на Уроке Памяти, вдохновились подвигом советских солдат и единодушно сказали, что гордятся своей страной.