МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сегодня для норильских школьников провели патриотический урок «Без срока давности»

Сегодня для норильских школьников провели патриотический урок «Без срока давности»

Главная / Новости / Общество

Сегодня для норильских школьников провели патриотический урок «Без срока давности»

Занятие прошло в честь Дня единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их союзниками в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня для норильских школьников провели патриотический урок «Без срока давности»Сегодня для норильских школьников провели патриотический урок «Без срока давности»Сегодня для норильских школьников провели патриотический урок «Без срока давности»Сегодня для норильских школьников провели патриотический урок «Без срока давности»Сегодня для норильских школьников провели патриотический урок «Без срока давности»

19 апреля 1943 года вспыхнуло восстание в варшавском гетто - вооружённое сопротивление попытке нацистской Германии ликвидировать остатки еврейского гетто в оккупированной Польше. Восстание продолжалось по 16 мая 1943 года и было жестоко подавлено нацистами. Сегодня память о Второй мировой войне и её жертвах бережно хранится народами по всему миру. Воспоминания о страшном времени, когда нацисты жаждали истребить население СССР, увековечены в гранитных плитах с именами погибших.

«Главная цель проекта «Без срока давности» - патриотическое воспитание школьников и популяризация знаний о Великой Отечественной войне. Особое внимание уделяется такой тяжёлой теме, как нацизм», - пояснила Анастасия Ушкова, учитель истории и обществознания школы № 6. Шестиклассники, побывавшие на Уроке Памяти, вдохновились подвигом советских солдат и единодушно сказали, что гордятся своей страной.

Фото Витас Бенета
19 апреля в 18:22 220
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также