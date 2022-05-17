Сегодня из Норильска в Ставрополь вылетел первый самолёт авиакомпании NordStar

Время вылета из Норильска - в 12.00, прилёт в Екатеринбург в 13.05 местного времени. Время вылета из Екатеринбурга в Ставрополь - в 15.00 по местному времени, прибытие в Ставрополь - в 16.40 по местному времени.

Время вылета обратного рейса Ставрополь – Екатеринбург - в 18.05 местного времени, прибытие в Екатеринбург - в 23.35 по местному времени. Вылет из Екатеринбурга в Норильск - в 01.25 по местному времени, прилёт в Норильск - в 06.30 местного времени.

В связи с продлением режима ограничений работы ряда южных аэропортов страны, авиакомпанией заранее были проработаны варианты изменения маршрутов для пассажиров из Норильска в пиковый период отпусков. Для пассажиров, следующих в аэропорты Ростова-на-Дону и Краснодара, удобным вариантом для перелёта может стать аэропорт Ставрополя. Благодаря удобному расположению и развитой транспортной логистике время в пути от аэропорта Ставрополя до Ростова-на-Дону и Краснодара, а также близлежащих населённых пунктов составит около шести часов. Аэропорт обладает достаточным объёмом инфраструктуры для комфортного перелёта, что делает его подходящим транспортным узлом для дальнейших поездок по Ростовской области, Краснодарскому краю и смежным регионам.

Для изучения пассажирского спроса авиакомпания NordStar провела исследование среди пассажиров, уже оформивших билеты на рейсы из Норильска в Ростов-на-Дону и Краснодар в период до 30 июня. Более 65% опрошенных предпочли возможность изменения маршрута на Ставрополь. Остальные отметили, что в случае продления режима ограничения работы аэропортов оформят вынужденный возврат билетов и изменят свои отпускные планы.

«С начала действия режима ограничений для южных аэропортов авиакомпания предлагала пассажирам альтернативные аэропорты вылета и прилёта – Домодедово, Сочи, Минеральные Воды – в зависимости от пожеланий и наличия свободных кресел на данных рейсах. При этом с наступлением высокого сезона перевозок возможности обеспечить пересадку на свободные кресла на имеющиеся рейсы в полном объёме существенно сокращается. Авиакомпания прорабатывает возможность увеличения количества рейсов по востребованным направлениям, в том числе в Сочи. При этом возможности аэропорта Сочи по приёму и обслуживанию рейсов приближаются к предельным, и в пиковый сезон он ожидает максимальное количество прибывающих. Для удобства пассажиров, у которых черноморское побережье не является конечной точкой маршрута, авиакомпания предлагает аэропорты с менее загруженной инфраструктурой и хорошей транспортной логистикой», – отметил генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов.

Ставрополь располагается в центральной части Предкавказья. Расстояние до Краснодара – 300 км. Стоимость автобусных билетов от 800 руб. в одном направлении; расстояние до Ростова-на-Дону – 340 км. Стоимость билетов от 1200 руб. в одном направлении. Междугородные автобусы отправляются от автовокзала Ставрополя, расположенного в 20 км от аэропорта.