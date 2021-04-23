Сегодня книгочеев ждёт «Библионочь»

В лекционном зале зрителям поможет погрузиться в мир рисованных детективных историй кинокомплекс «Родина». Среди юных зрителей наверняка найдутся те, кто ещё не смотрел мультфильмы «Приключения Васи Куролесова» или «Кентервильское привидение», а у взрослых появится хороший повод поностальгировать. Специально для «Библионочи» «Родина» подготовила для гостей пять анимационных фильмов. Вход по пригласительным билетам.

На втором этаже библиотеки откроется мастерская «художника-криминалиста». Организаторы вместе с посетителями попробуют создать портрет литературного злодея по описанию из книги. Авторы трёх самых лучших работ получат подарки.

В 19.00 пройдёт сразу несколько мероприятий. «FabLab-Норильск» приглашает норильчан на мастер-класс YOUR SPACE. Все желающие смогут попробовать свои силы в росписи одежды в разных техниках и создать собственный уникальный стиль. Для участия в мастер-классе необходима предварительная запись по телефону 8-913-501-52-55 (можно через WhatsApp).

Также в 19.00 посетителей ждут встречи с гостями города и известными норильчанами. Одним из спикеров станет автор успешного проекта «Школа краеведа» Станислав Стрючков с интерактивной лекцией «Следствие ведёт краевед». Бибилиоманы проведут собственное расследование загадочных случаев, связанных с историей Норильска.

В 20.00 в читальном зале заядлым книгочеям предложат почувствовать себя героями классического детектива в игре «Преступление в закрытой комнате». Им предстоит искать улики, вычислять мотивы злодея и разгадывать шифры, не выходя при этом из образа.

В 22.00 в конференц-зале библиотеки врио начальника полиции Норильского ОМВД Виталий Цауня выступит перед читающей аудиторией с лекцией-триллером «Опасные звонки». Он поделится самыми интересными нестандартными случаями, с которыми ему приходилось сталкиваться за время многолетней практики. Отдельное внимание он уделит телефонному мошенничеству - расскажет о коварстве преступников, способных «у нормального человека, который, заметь, не спит, не пьян, не под наркозом, вытащить всё из карманов, снять часы, а он ни сном, ни духом» © (Глеб Жеглов).

Любителям высокой кухни представится шанс показать свои таланты, опробовав на мастер-классе рецепты самого известного детективного гурмана Ниро Вульфа. Как известно, этот культовый персонаж был специалистом не только по сложным расследованиям, но и по тонким вкусовым сочетаниям.

В заключение праздника известные норильчане поведают истории из своей жизни, которые могли бы стать основой для настоящего детективного романа. Если вы не против узнать, какие секреты хранит плато Путорана и каких неприятностей стоит ждать, надевая дефицитные джинсы, - приходите в лекционный зал ровно в 23.00.