МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сегодня на 11-м километре трассы Норильск-Талнах произошло ДТП со смертельным исходом

Сегодня на 11-м километре трассы Норильск-Талнах произошло ДТП со смертельным исходом

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Сегодня на 11-м километре трассы Норильск-Талнах произошло ДТП со смертельным исходом

Сотрудники полиции работают на месте происшествия.

Сегодня на 11-м километре трассы Норильск-Талнах произошло ДТП со смертельным исходомСегодня на 11-м километре трассы Норильск-Талнах произошло ДТП со смертельным исходом

По предварительным данным известно, что авария произошла сегодня в 13.40. 39-летний водитель автомобиля Mazda CХ-5 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault Logo и микроавтобусом Mercedes.

Пассажир и водитель автомобиля Renault от полученных травм скончались на месте, водитель Mazda доставлен в городскую больницу, водитель автобуса не пострадал (пассажирова в микроавтобусе не было).

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственных органов Норильска. Дорожная обстановка находится на личном контроле руководителя норильской Госавтоинспекции Александра Яновича.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
21 января в 16:50 170
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