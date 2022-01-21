Сегодня на 11-м километре трассы Норильск-Талнах произошло ДТП со смертельным исходом

По предварительным данным известно, что авария произошла сегодня в 13.40. 39-летний водитель автомобиля Mazda CХ-5 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault Logo и микроавтобусом Mercedes.

Пассажир и водитель автомобиля Renault от полученных травм скончались на месте, водитель Mazda доставлен в городскую больницу, водитель автобуса не пострадал (пассажирова в микроавтобусе не было).

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственных органов Норильска. Дорожная обстановка находится на личном контроле руководителя норильской Госавтоинспекции Александра Яновича.