Сегодня на 11-м километре трассы Норильск-Талнах произошло ДТП со смертельным исходом
Сегодня на 11-м километре трассы Норильск-Талнах произошло ДТП со смертельным исходом
Сотрудники полиции работают на месте происшествия.
По предварительным данным известно, что авария произошла сегодня в 13.40. 39-летний водитель автомобиля Mazda CХ-5 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault Logo и микроавтобусом Mercedes.
Пассажир и водитель автомобиля Renault от полученных травм скончались на месте, водитель Mazda доставлен в городскую больницу, водитель автобуса не пострадал (пассажирова в микроавтобусе не было).
На месте работают сотрудники ГИБДД и следственных органов Норильска. Дорожная обстановка находится на личном контроле руководителя норильской Госавтоинспекции Александра Яновича.