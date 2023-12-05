Сегодня на Таймыре стартует VII Арктический фестиваль

В дни фестиваля в Таймырском Доме народного творчества развернётся выставка работ члена Союза художников России Елены Ильянковой «По священным местам Таймыра», а также в рамках празднования Дня Таймыра пройдёт XX творческий конкурс декоративно-прикладного искусства им. Б.Н. Молчанова. В Таймырском краеведческом музее открылась выставка из фондов Российского государственного музея Арктики и Антарктики, посвящённая 290-летию Великой Северной экспедиции.

В эти дни в заполярной столице также пройдёт районный фестиваль «Таймырская мастерская», в рамках которого сегодня в Центральной библиотеке откроется выставка изделий мастеров народных художественных ремёсел и декоративно-прикладного творчества. Она будет работать до 20.00.

Также сегодня пройдёт семинар «Орнамент – основа традиций предков», который проведут заведующая отделом народного творчества и специалист по экспозиционно-выставочной деятельности городского Центра народного творчества Елена Лаптукова и Галина Смирнова соответственно.