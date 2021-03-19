МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сегодня на железной дороге столкнулись тепловоз и легковушка

Сегодня на железной дороге столкнулись тепловоз и легковушка

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Сегодня на железной дороге столкнулись тепловоз и легковушка

ДТП произошло сегодня, 19 марта, в 10.35 на съезде с талнахской объездной дороги в районе дачного посёлка Простоквашино.

Сегодня на железной дороге столкнулись тепловоз и легковушка

По предварительной информации, водитель автомобиля Renault при пересечении железнодорожных путей в неположенном месте попал в снежную колею, забуксовал и угодил под тепловоз. На момент столкновения в легковушке находились два пассажира, один из которых получил незначительные травмы и был осмотрен врачами на месте.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Текст Наталья Черкашина
Фото из открытых источников
19 марта в 19:00 430
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