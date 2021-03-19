Сегодня на железной дороге столкнулись тепловоз и легковушка

По предварительной информации, водитель автомобиля Renault при пересечении железнодорожных путей в неположенном месте попал в снежную колею, забуксовал и угодил под тепловоз. На момент столкновения в легковушке находились два пассажира, один из которых получил незначительные травмы и был осмотрен врачами на месте.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.