МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сегодня ночью на Юго-Восточном въезде в город произошло ДТП

Сегодня ночью на Юго-Восточном въезде в город произошло ДТП

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Сегодня ночью на Юго-Восточном въезде в город произошло ДТП

Один из участников аварии погиб по дороге в больницу.

Сегодня ночью на Юго-Восточном въезде в город произошло ДТПСегодня ночью на Юго-Восточном въезде в город произошло ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около часа ночи на первом километре Юго-Восточного въезда в Норильск.

По данным Госавтоинспекторов, водитель автомобиля Ford, двигаясь со стороны ул. Павлова в сторону Вальковского шоссе, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с погрузчиком Bobcat под управлением мужчины 1971 года рождения, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
20 октября в 12:50 600
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