Сегодня ночью на Юго-Восточном въезде в город произошло ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около часа ночи на первом километре Юго-Восточного въезда в Норильск.

По данным Госавтоинспекторов, водитель автомобиля Ford, двигаясь со стороны ул. Павлова в сторону Вальковского шоссе, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с погрузчиком Bobcat под управлением мужчины 1971 года рождения, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.